Израиль рассматривает план расширения военной операции в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен в четверг представить на заседании кабинета министров план по поэтапной оккупации сектора Газа, начиная с захвата города Газа и расширения центров гуманитарной помощи.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения.

План состоит из двух основных этапов. На первом Израиль направит уведомление об эвакуации жителям города Газа, где проживает около 1 млн человек, чтобы освободить пространство для создания гражданской инфраструктуры, включая больницы и лагеря для перемещенных лиц в центральной части анклава. Эта фаза, как ожидается, займет несколько недель.

Следующим шагом станет военная операция. Ожидается, что в это время президент США Дональд Трамп выступит с речью об усилении поставок гуманитарной помощи в координации с Израилем.

Число пунктов раздачи продовольствия должно увеличиться с четырех до шестнадцати, при этом часть из них, предположительно, будет действовать под эгидой Фонда гуманитарной помощи Газе, поддерживаемого США и Израилем.

Как отмечается, финансирование расширения гуманитарной инфраструктуры обеспечат США и другие страны — ориентировочно на сумму около $1 млрд. Цель инициативы — обеспечить население доступом к помощи в обход ХАМАС, в условиях, когда город Газа будет находиться под контролем израильской армии.

Параллельно, по информации портала Ynet, израильские военные задействуют четыре-пять дивизий, а сама операция может растянуться на 4-5 месяцев. Ожидается, что гражданское население будет вытеснено в южные районы сектора, в то время как армия сосредоточится на районах, где, предположительно, удерживаются израильские заложники.

Отмечается, что будут предприниматься меры по их защите, однако существует риск их казни, как это уже произошло с шестью пленными в августе 2024 года.

Основные цели операции — оказание давления на ХАМАС с целью возобновления переговоров по заложникам и возможная синхронизация с предлагаемой США широкой сделкой по Газе.

По данным 12-го канала, если переговорный процесс сдвинется с мертвой точки, Израиль может приостановить боевые действия, однако вероятность этого развития событий считается низкой.

Тем временем многие представители армии и служб безопасности, включая начальника штаба генерал-лейтенанта Эяля Замира и ряда других военных, выступают против полной оккупации сектора Газа, поскольку внутри страны также растет недовольство военными действиями.

— Захват анклава втянет Израиль в черную дыру: мы возьмем на себя ответственность за 2 миллиона палестинцев, нам предстоит длительная зачистка, солдаты окажутся под ударом партизан, а главное — возрастет угроза жизни заложников, — заявил он на закрытом совещании, по информации телеканала.

В финале обсуждений Нетаньяху, как ожидается, будет добиваться мандата на право принимать оперативные решения совместно с министром обороны Израилем Кацем, включая определение темпов реализации плана.

По данным министерства здравоохранения сектора Газа, в больницах анклава за последние 24 часа зафиксировано четыре новых случая смерти «из-за голода и недоедания».

