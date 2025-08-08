РУ
    08:30, 08 Август 2025 | GMT +5

    Израильский кабинет одобрил план оккупации города Газа

    Израильский кабинет в ночь на пятницу утвердил решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о взятии под контроль города Газа, передает агентство Kazinform cо ссылкой на ВВС.

    Газа
    Фото: Anadolu

    Предполагается, что это станет первым этапом плана новой оккупации всей территории анклава, о котором накануне заявил Нетаньяху.

    Перед заседанием кабинета израильский премьер сказал в интервью телеканалу Fox News, что намерен взять сектор Газа под полный контроль, но не насовсем.

    Израильские военные уже контролируют 75% территории Газы. Многие в Израиле считают, что новый план вряд ли позволит достичь заявленной цели — полного разгрома ХАМАС — и поставит под удар остающихся в живых заложников.

    Как пишет издание Times of Israel, операция в городе Газа, вероятно, потребует массовой эвакуации на территории, где в настоящее время проживает около 800 тысяч человек.

    - Армия обороны Израиля будет готовиться к установлению контроля над городом Газа, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению за пределами зон боевых действий, — говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху по итогам заседания военного кабинета.

    В нем также подробно излагаются принципы «прекращения войны»:

    • Разоружение ХАМАС;
    • Возвращение всех заложников — как живых, так и мертвых;
    • Демилитаризация сектора Газа;
    • Контроль Израиля над безопасностью в секторе Газа;
    • Существование альтернативного гражданского правительства, которым не являются ни ХАМАС, ни Палестинская автономия.

    Телеканалу CNN Нетаньяху сказал, что управление сектором будет передано некой временной администрации.

    Напомним, Франция, Великобритания и Канада готовятся признать Палестину как независимое государство, усиливая разногласия с Израилем и США на фоне продолжающейся войны в Газе.

    Теги:
    сектор Газа Палестино-израильский конфликт Мировые новости Израиль
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
