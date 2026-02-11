Метель против региона: ВКО уже неделю в режиме борьбы с непогодой

Снегопады, метели, шквальный ветер и гололёд ежедневно вмешиваются в привычный ритм региона. Автодороги то закрывают, то открывают вновь — но стихия каждый раз возвращает контроль себе.

Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

Движение — ограничено

С начала недели в области регулярно вводят ограничения движения на республиканских трассах. Закрывались направления в сторону Алматы, Семея, Шемонаихи, Риддера. Дорожные службы работают без остановки, открывают трассы, но погодные условия вновь ухудшают положение. Машины приходится сопровождать колоннами.

Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

— Вечером снова закрыли трассу Усть-Каменогорск — Алматы, до Калбатау, а также направление в сторону Семея. На дорогах республиканского значения сегодня задействовано более 120 человек и около 100 единиц техники, люди работают круглосуточно. Недавно открыли дорогу на город Риддер. Но ситуация в целом сложная. Помимо метели, ветра, ещё и гололёд, даже дождь прошел. А для нас главное — безопасность людей, — отметил инженер ВКО филиала ТОО «Кажсервис» Еркин Итчанов.

Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

Город под снегом: техника есть, проехать — сложно

В Усть-Каменогорске ситуация не менее напряжённая. Несмотря на то, что в городе ежедневно работает почти 150 единиц спецтехники, коммунальные службы признают, что против шквального ветра скоростью до 25 метров в секунду их возможности ограничены. Перемёты образуются буквально за пару часов.

Особенно тяжело приходится жителям горных новых микрорайонов. Один из самых проблемных участков — 3 квартал в 19-й микрорайоне на КШТ (Комбинат шёлковых тканей). Здесь накануне улица Аль-Фараби фактически встала. Образовалась длинная пробка. Люди не могли добраться домой, а водители застревали в снежных ловушках.

— Вёз дочку из школы. До дома — километр, но мы простояли полтора часа. Дорогу замело, ветер сильный, техники не было. Чистить начали только к девяти вечера, и только к десяти ночи закончили, — рассказывает житель Усть-Каменогорска Елконыс Кирисулы.

Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

Пешеходам пришлось ещё сложнее. Из-за перемётов дорога сузилась, машины не могли разъехаться, а заднеприводные микроавтобусы единственного маршрута № 255 не смогли подняться в гору по гололёду.

— У нас такой рельеф — горы. Во время снегопадов дороги заносит очень быстро. А идти пешком до следующей остановки — далеко, целый километр. В буран это огромная проблема! Поэтому большая просьба — чтобы нас чистили чаще, — просит власти жительница микрорайона Динара Нуржанова.

Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

Водители оправдываются, что это не их вина.

— Микроавтобус — это большая, тяжёлая машина. Нам нужно и пространство для манёвра, и подсыпанные дороги. В гору мы ни подняться, ни спуститься не можем. Машины заносит назад. Тем более, когда улица узкая, мы просто не проходим. Поэтому были вынуждены пропускать конечную остановку, — отмечает водитель маршрута № 255 Бекболат Абаев.

Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

«На ежедневном контроле», но стихия сильнее

В акимате заверяют, что проблемные участки находятся под постоянным наблюдением. Однако признают, что погодные условия осложняют работу.

— В городе у нас 747 улиц. Сегодня задействовано 147 единиц техники, в две смены. В районе КШТ и улицы Аль-Фараби работают девять машин, ещё две направлены на частный сектор, — сообщил директор центра территориального управления акимата Усть-Каменогорска Евгений Пескарёв.

Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

Параллельно город расчищают и от уже накопившегося снега. За пределы областного центра вывезено более 65 тысяч кубометров снежных масс. Тем не менее, жители отмечают, что в горных микрорайонах подобные ситуации повторяются из года в год.

Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

Что дальше

Сложные погодные условия уже повлияли не только на передвижение, но и на общую логистику региона. В отдельные дни на выездах из Усть-Каменогорска скапливались десятки машин, а в прошлую пятницу из-за непогоды даже отменяли офлайн-занятия в школах.

Синоптики предупреждают, стихия отступать не собирается. К сильному ветру в ближайшие дни добавятся морозы — температура может опуститься до минус 22 градусов. А значит, борьба со снегом и перемётами для коммунальных и дорожных служб продолжится — как и испытание на прочность для жителей Восточного Казахстана.