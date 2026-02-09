Какие дороги закрыты к этому часу в Казахстане

9 февраля 2026 года в 14:00 в связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих участках автодорог республиканского значения:



Область Абай:

- на участке автодороги «Граница КНР – Майкапчагай – с обходом Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – граница РФ» км 1004-1103 (уч. с. Кокпекты – гр. ВКО).

Восточно-Казахстанская область:

- на участке автодороги «Граница КНР – Майкапчагай – с обходом Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – граница РФ» км 1103-1256 (уч. гр. обл. Абай – г. Зайсан).

Ориентировочное время открытия дороги – 10 февраля 2026 года в 08:00.

Ранее, в 10:40, в ВКО и области Абай были закрыты несколько трасс.