    14:23, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Какие дороги закрыты к этому часу в Казахстане

    О ситуации на дорогах Казахстана к этому часу сообщили в нацкомпании «КазАвтоЖол», передает агентство Kazinform.

    закрытие дорог
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    9 февраля 2026 года в 14:00 в связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих участках автодорог республиканского значения:

    Область Абай:

    - на участке автодороги «Граница КНР – Майкапчагай – с обходом Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – граница РФ» км 1004-1103 (уч. с. Кокпекты – гр. ВКО).

    Восточно-Казахстанская область:

    - на участке автодороги «Граница КНР – Майкапчагай – с обходом Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – граница РФ» км 1103-1256 (уч. гр. обл. Абай – г. Зайсан).

    Ориентировочное время открытия дороги – 10 февраля 2026 года в 08:00.

    Ранее, в 10:40, в ВКО и области Абай были закрыты несколько трасс.

    КазАвтоЖол Трассы Непогода Закрытие дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
