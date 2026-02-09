Дороги из-за непогоды закрыли в области Абай и ВКО

Как сообщает КазАвтоЖол, 9 февраля 2026 года в 10:40 в связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского значения

Дороги закрыты в:

области Абай

на участке автодороги «Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ» км. 971-1013 (уч. с.Калбатау – гр.Восточно-Казахстанской обл.);

на участке автодороги «Граница КНР — Майкапшагай — Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ» км. 910-1002 (уч. с. Калбатау — с. Кокпекты).

Восточно-Казахстанской области

на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км. 1013-1062 (гр. Абайской обл. — пост Рубеж).

Ориентировочное время открытия дороги — 9 февраля в 21:00.

