    08:26, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 9 февраля

    В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    По состоянию на 08:00 9 февраля 2026 года на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта:

    Алматинская область

    • на участке автодороги Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз -Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР участок «Новый обход перевала Кордай» км. 59-143 (село Жанакурылыс — граница Жамбылской области).

    Жамбылская область

    • на участке автодороги Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз -Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР участок «Новый обход перевала Кордай» км. 143-214 (уч. граница Алматинской области — село Кордай).

    Закрытые дороги

    В связи с ухудшением дпогодных условий введено ограничение движения на следующих участках автодорог республиканского значения:

    Область Улытау

    • на участке автодороги «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км. 24-137 (уч. город Сатпаев — село Улытау);
    • на участке автодороги «Кызылорда-Жезказган-Караганда-Шидерты» км. 433-750 (уч. город Жезказган — поселок Жанаарка).

    Область Абай

    • на участке автодороги «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» км. 778- 967 (уч. город Аягоз — село Калбатау).

    Алматинская область

    • на участке автодороги «Конаев-Курты» км. 0-67 (уч. город Конаев — село Курты);
    • на участке автодороги «Астана-Караганды-Алматы» км. 2295-2436 (уч. село Каншенгел — село Аксай);
    • на участке автодороги «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» км 112-124 (уч. село Шенгельды — граница области Жетысу).

    Область Жетысу

    • на участке автодороги «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» км 124-234 (граница Алматинской области — село Жамбыл);
    • — на участке автодороги «Сарыозек — Коктал» км 3-68 (уч. поселок Сарыозек — перевал Алтын Емель);
    • — на участке автодороги «Ушарал — Достык» км. 84-164 (поселок Коктума — станция Достык).

    Жамбылская область

    • на автодороге Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР участок «Новый обход перевала Кордай» км. 159-238, (уч. село Кенен — село Кайнар). Движение будет осуществляться через старый перевал Кордай.

    Актюбинская область

    • на автодороге «граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР» км. 0-77, (уч. п/п Жайсан-АЗС ЭКО ойл).

    Западно-Казахстанская область

    • на автодороге «Актобе-Уральск-граница РФ» км. 393-526, (уч. поселок Жымпиты — граница Актюбинской области).

    Павлодарская область

    • в связи повреждением краевых балок пролетного строения транспортной развязки, на автодороге «Астана-Шидерты-Павлодар-Успенка-граница РФ» (уч. развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны).

    Также в связи с тяжелыми горными условиями в Восточно-Казахстанской области на Осиновском перевале в зимний период 2024–2025 года введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на км. 46-66, (уч. поворот на село Северный — поворот на город Серебрянск).

    Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 16 областях Казахстана и Астане.

