Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 9 февраля
В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.
По состоянию на 08:00 9 февраля 2026 года на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта:
Алматинская область
- на участке автодороги Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз -Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР участок «Новый обход перевала Кордай» км. 59-143 (село Жанакурылыс — граница Жамбылской области).
Жамбылская область
- на участке автодороги Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз -Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР участок «Новый обход перевала Кордай» км. 143-214 (уч. граница Алматинской области — село Кордай).
Закрытые дороги
В связи с ухудшением дпогодных условий введено ограничение движения на следующих участках автодорог республиканского значения:
Область Улытау
- на участке автодороги «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км. 24-137 (уч. город Сатпаев — село Улытау);
- на участке автодороги «Кызылорда-Жезказган-Караганда-Шидерты» км. 433-750 (уч. город Жезказган — поселок Жанаарка).
Область Абай
- на участке автодороги «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» км. 778- 967 (уч. город Аягоз — село Калбатау).
Алматинская область
- на участке автодороги «Конаев-Курты» км. 0-67 (уч. город Конаев — село Курты);
- на участке автодороги «Астана-Караганды-Алматы» км. 2295-2436 (уч. село Каншенгел — село Аксай);
- на участке автодороги «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» км 112-124 (уч. село Шенгельды — граница области Жетысу).
Область Жетысу
- на участке автодороги «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» км 124-234 (граница Алматинской области — село Жамбыл);
- — на участке автодороги «Сарыозек — Коктал» км 3-68 (уч. поселок Сарыозек — перевал Алтын Емель);
- — на участке автодороги «Ушарал — Достык» км. 84-164 (поселок Коктума — станция Достык).
Жамбылская область
- на автодороге Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР участок «Новый обход перевала Кордай» км. 159-238, (уч. село Кенен — село Кайнар). Движение будет осуществляться через старый перевал Кордай.
Актюбинская область
- на автодороге «граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР» км. 0-77, (уч. п/п Жайсан-АЗС ЭКО ойл).
Западно-Казахстанская область
- на автодороге «Актобе-Уральск-граница РФ» км. 393-526, (уч. поселок Жымпиты — граница Актюбинской области).
Павлодарская область
- в связи повреждением краевых балок пролетного строения транспортной развязки, на автодороге «Астана-Шидерты-Павлодар-Успенка-граница РФ» (уч. развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны).
Также в связи с тяжелыми горными условиями в Восточно-Казахстанской области на Осиновском перевале в зимний период 2024–2025 года введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на км. 46-66, (уч. поворот на село Северный — поворот на город Серебрянск).
Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 16 областях Казахстана и Астане.