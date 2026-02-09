Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 9 февраля

По состоянию на 08:00 9 февраля 2026 года на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта:

Алматинская область

на участке автодороги Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз -Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР участок «Новый обход перевала Кордай» км. 59-143 (село Жанакурылыс — граница Жамбылской области).

Жамбылская область

на участке автодороги Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз -Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР участок «Новый обход перевала Кордай» км. 143-214 (уч. граница Алматинской области — село Кордай).

Закрытые дороги

В связи с ухудшением дпогодных условий введено ограничение движения на следующих участках автодорог республиканского значения:

Область Улытау

на участке автодороги «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км. 24-137 (уч. город Сатпаев — село Улытау);

на участке автодороги «Кызылорда-Жезказган-Караганда-Шидерты» км. 433-750 (уч. город Жезказган — поселок Жанаарка).

Область Абай

на участке автодороги «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» км. 778- 967 (уч. город Аягоз — село Калбатау).

Алматинская область

на участке автодороги «Конаев-Курты» км. 0-67 (уч. город Конаев — село Курты);

на участке автодороги «Астана-Караганды-Алматы» км. 2295-2436 (уч. село Каншенгел — село Аксай);

на участке автодороги «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» км 112-124 (уч. село Шенгельды — граница области Жетысу).

Область Жетысу

на участке автодороги «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» км 124-234 (граница Алматинской области — село Жамбыл);

— на участке автодороги «Сарыозек — Коктал» км 3-68 (уч. поселок Сарыозек — перевал Алтын Емель);

— на участке автодороги «Ушарал — Достык» км. 84-164 (поселок Коктума — станция Достык).

Жамбылская область

на автодороге Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР участок «Новый обход перевала Кордай» км. 159-238, (уч. село Кенен — село Кайнар). Движение будет осуществляться через старый перевал Кордай.

Актюбинская область

на автодороге «граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР» км. 0-77, (уч. п/п Жайсан-АЗС ЭКО ойл).

Западно-Казахстанская область

на автодороге «Актобе-Уральск-граница РФ» км. 393-526, (уч. поселок Жымпиты — граница Актюбинской области).

Павлодарская область

в связи повреждением краевых балок пролетного строения транспортной развязки, на автодороге «Астана-Шидерты-Павлодар-Успенка-граница РФ» (уч. развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны).

Также в связи с тяжелыми горными условиями в Восточно-Казахстанской области на Осиновском перевале в зимний период 2024–2025 года введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на км. 46-66, (уч. поворот на село Северный — поворот на город Серебрянск).

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 16 областях Казахстана и Астане.