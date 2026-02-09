Штормовая погода снова ожидается по всему Казахстану

9 февраля в Астане днем ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед.

Ночью в области Улытау ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед, днем на севере, востоке, юге области осадки (дождь, снег), метель, гололед. На севере, востоке, в центре области туман. Ветер юго-восточный, южный на севере, востоке области порывы 15-20, ночью и утром временами 23-28 м/с.

Днем на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ночью в горных районах области гололед. На западе, севере, в горных районах туман.

На западе, севере, востоке Атырауской области ожидаются осадки (дождь, снег), на юге области небольшие осадки (дождь, снег). Туман, гололед. Днем на севере, востоке области низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

Ночью на западе, севере Мангистауской области ожидается гололед, днем на западе, севере, в центре области ожидается гололед. На юге, севере, в центре области ожидается туман.

Ночью на западе, юге Акмолинской области ожидаются снег, метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В области Абай ожидается ветер юго-восточный ночью на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с, днем 15-20 м/с, на юге, в центре области порывы 23-28 м/с, временами порывы 30 м/с и более. 10-11 февраля ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23-28 м/с, на западе, юге, в центре области временами 30 м/с и более.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный ночью на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на севере, востоке, в центре области порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. 10-11 февраля ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, на западе, севере, востоке области временами 30 м/с и более.

В Западно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На западе, севере, юге области ожидаются туман, гололед. Днем на западе, севере, юге области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. Днем на западе, юге, в горных районах области ожидается гололед.

ННа западе, севере, в центре Актюбинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, туман, ночью в центре области низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью в центре области порывы 15 м/с.

Ночью на западе, севере, юге Костанайской области ожидаются снег, низовая метель, днем осадки ( дождь, снег), низовая метель, гололед. На севере, юге, востоке области туман. Ветере юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, востоке области 15-20 м/с.

На севере, в горных районах области Жетысу временами ожидается туман. 09-11 февраля ветер северо-восточный на севере, востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с.

В центре, на юге, востоке Кызылординской области ожидается гололед. На севере, в центре области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью и утром на севере, востоке области 15-20 м/с.

Днем на западе, юге, востоке Павлодарской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ветер южный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, днем снег, низовая метель, гололед. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.