Массовые беспорядки во Франции: причины, последствия и мнение населения

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - 27 июня патруль полиции города Нантера в 11 километрах от Парижа остановил для проверки автомобиль с тремя молодыми людьми. Отказавшись подчиниться, водитель начал движение, а полицейский выстрелил в него через лобовое стекло. 17-летний юноша алжирского происхождения скончался от ранения. Инцидент был снят на видео одним из прохожих и мгновенно распространился по социальным сетям. На протяжении нескольких дней властям пришлось бороться с волнениями и массовыми беспорядками. И только сегодня в Париже сообщили, что ситуацию удалось стабилизировать. На месте событий побывал собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Хронология произошедшего

В ночь с 27 на 28 июня в Нантере и других пригородах Парижа начались стычки групп молодежи с силами полиции. Протестующие обвиняли полицию в чрезмерном применении силы, превышении служебных полномочий. К выходным протесты перекинулись на другие города Франции – Марсель, Лион, Страсбург. Отдельные стычки происходили в соседней Бельгии и Швейцарии.

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Протестующие, в большинстве представляющих собой молодое поколение иммигрантов, прибывших во Францию, закидывали полицию камнями, поджигали автомобили, наносили другой ущерб городскому имуществу.

Так, в Нантере было подожжено несколько автомобилей, повреждены остановки общественного транспорта, несколько кафе и магазинов.

В ночь с субботы на воскресенье группы молодых людей начали собираться на Елисейских полях французской столицы. Особый резонанс среди французов вызвала попытка нападения на дом мэра Эй-Ле-Розе Винсента Жанбруна. Нападавшие попытались протаранить ворота мэра автомобилем.

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Учитывая эскалацию напряженности, МВД Франции приняло решение мобилизовать 45 тысяч полицейских, жандармерию, а также силы министерства вооруженных сил.

В воскресенье на улицах Парижа и пригородов можно было увидеть объединенные наряды полиции и военных. Один маршрут трамвая и один автобусного сообщения были отменены в воскресенье в пригороде Парижа по соображениям безопасности.

В понедельник ситуация во многих городах Франции начала стабилизироваться. Днем в поддержку мэра В. Жанбруна начали проводить собрания у зданий местных мэрий. В городе Лионе городской депутат выступила с речью в поддержку мэра Эй-Ле-Розе, а также полиции и торговцев, пострадавших от насилия последних нескольких дней.

Фото: Reuters

По данным министерства внутренних дел, на 01:30 3 июля полиция произвела 78 арестов на территории страны, из них 20 были задержаны в Париже и его пригородах. О крупных инцидентах и беспорядках этой ночью силы правопорядка Франции не сообщают.

Сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон примет председателей Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) Яэля Брауна-Пиве и Сената Жерара Ларше. Во вторник - мэров более 220 муниципалитетов, где произошли беспорядки.

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Мнение местных жителей

Эдуард Новиков - житель Парижа - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ», что пока сложно определить, что конкретно привело к данной ситуации.

По его словам, ситуация напоминает массовые беспорядки во Франции в 2005 году. Когда от удара током погибли два подростка североафриканского происхождения, пытаясь скрыться от полиции. Тогда погромы, поджоги и насилие над полицией продолжались несколько дней подряд.

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«С другой стороны, ситуация в таких кварталах крупных городов Франции, где компактно проживают французы некоренного происхождения, можно сказать, давно назревала. Вы знаете, что французское общество, по своей сути закрытое. Коренные французы мало кого принимают в свои круги. По этой причине в некоторых районах Франции формируются целые районы, которые фактически уже живут по своим обычаям. Убийство молодого человека Ноэля мгновенно распространилось по соцсетям, и коммуна, где он проживал быстро среагировала на то, что полиция возможно пыталась как-то «замять» этот эпизод. В результате мы получили серьезные беспорядки на протяжении трех-четырех дней. Да, мы видели, что президент Эмманюэль Макрон недавно съездил в город Марсель, пообщался с местными жителями. Но и пока все… На мой взгляд, нужны системные меры по социальной интеграции данных слоев французского общества.

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Я был в этом городе - Нантере, где произошло убийство. Это чистый и обустроенный город, даже где-то лучше столицы Франции, где проблемы уборки и обустройства стоят острее. Я думаю, что ситуация определится в ближайшие дни», -- сказал Э. Новиков.

Французский политолог Оливье Арифон также согласен с тем, что нужны меры со стороны государства.

«Эти беспорядки происходят во Франции время от времени. Есть мнение, что это связано с разрывом между институтами власти и отдельной частью молодежи. Эти молодые люди говорят, что они не признаются остальной частью официального мейнстрима. Я не специалист в социологии, но где-то есть правда, а где-то нет.

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Власти ведут определенную работу по обустройству пригородов, неблагополучных районов. Есть специальные социальные программы по интеграции молодежи. Но с другой стороны, возможно, властью полностью не признаются различные молодежные субкультуры, такие как рэп, рисование граффити либо религиозные взгляды. Хотя во Франции есть толерантность к другим религиям, к той же субкультуре.

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Наверное, есть некоторое недоверие между институтами власти и молодежью. Последние больше не доверяют правительству: вообще не голосуют. Некоторые голосуют за крайне правых, другие - за крайне левых. Пока нет четкого решения. Вопрос в том, как трансформировать их гнев в политическую и социальную программу и структуру. Это ключевой момент на мой взгляд», - сказал О. Арифон.

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Он отметил, что такие программы требуют времени.

«К примеру, на обустройство городов и улучшение образования в неблагополучных районах потребуется около 5-10 лет», - отметил французский эксперт.