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Около 45 тысяч полицейских обеспечивают правопорядок во Франции

Автор:  
Арнур Рахимбеков
3 Июля 2023, 07:27
Около 45 тысяч полицейских обеспечивают правопорядок во Франции

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин отметил, что третьи сутки подряд для обеспечения порядка в стране мобилизовано 45 тысяч полицейских, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В воскресенье глава МВД провел совещание, в результате которого принято решение о продолжении усиленного обеспечения порядка крупными силами полицейских.

Во время этой встречи министр внутренних дел повторил указание о «твердости» и вновь потребовал, чтобы аресты нарушителей порядка производились «как можно скорее».

Ранее глава МВД Ж.Дарманин заявил, что «в следующий раз, если кто тронет полицейского или жандарма, дайте ему знать, что он будет найден и, я надеюсь, будет строго осужден».

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