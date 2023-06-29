Ночные протесты охватили Францию после убийства подростка, сотни арестованы

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Франции заявил, что во время ночных протестов в стране были арестованы по меньшей мере 150 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Жеральд Дарманен написал в Twitter, что мэрии, школы и полицейские участки подверглись ночным нападениям по всей стране. Полицейские участки, офицеры и автомобили в одночасье стали мишенью буйных демонстрантов из-за убийства 17-летнего подростка полицейским в пригороде Парижа.

На видео, размещенном в социальных сетях ночью, видно, как группа молодых людей поджигает документы и стулья в ратуше Монс-ан-Барёля — пригорода Лилля. На видео люди в джемперах с капюшонами и балаклавах бросают новые бумаги и стулья на уже горящие документы.

Еще на одном видео показана большая группа, собравшаяся возле ратуши. На других кадрах видно, как на фасаде здания запускают фейерверк.

Во вторник полиция застрелила 17-летнего подростка, который не остановился во время проверки дорожного движения.

Подросток по имени Нахель М. был застрелен в упор при попытке сбежать от полиции на автомобиле. Молодой человек скончался от пули полицейского.

По сообщениям французских СМИ, полиция изначально предположила, что подросток ехал на своей машине к ним с намерением причинить им вред. Но на кадрах видео, которые были проверены информационным агентством AFP, видно, как офицер полиции направляет оружие на водителя через окно и, кажется, стреляет в упор.

Агентство также сообщает, что на видео слышно, как человек говорит: «Тебе выстрелят в голову», но неясно, кто это говорит.

Президент Франции Эммануэль Макрон поспешил осудить инцидент, который стал тригером для массовых протестов в стране. Выступая перед журналистами в Марселе во вторник, он заявил, что «ничто не оправдывает смерть молодого человека».

«Я хотел бы выразить чувства всей нации в связи с тем, что произошло, и смертью молодого Нахеля, а также сказать его семье о нашей солидарности».

«У нас есть подросток, который был убит. Это необъяснимо, непростительно», — сказал он, добавив, что дело было немедленно передано в суд, где, как он надеется, правосудие «быстро сделает свое дело».

По данным Reuters, большинство погибших в подобных остановках в рамках проверки движения во Франции с 2017 года были либо темнокожие, либо арабы.

В прошлом году было зафиксировано рекордное количество смертей — 13 человек, которые не соблюдали правила дорожного движения.

Сам Нахель происходил из франко-алжирской семьи, сообщил Reuters сосед семьи.