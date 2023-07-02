Демонстранты протаранили дом мэра во Франции

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Мэр города Л'Аи-ле-Роз во французском департаменте Валь-де-Марн, Винсент Жанбрун сообщил, что рано утром в воскресенье его дом подвергся нападению, и назвал это «попыткой убийства» его семьи на фоне продолжающихся беспорядков в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

«В 1:30 ночи, когда я был в мэрии, как и в предыдущие три ночи, мой дом протаранили машиной, затем подожгли её, чтобы в доме начался пожар. Моя жена и двое моих маленьких детей в этот момент находились в доме, они спали. При попытке защитить детей и спастись от нападавших моя жена и один из моих детей получили ранения», - говорится в заявлении мэра.

Жанбрун поблагодарил полицию и спасательные службы за их помощь.

Францию сотрясает волна протестов, вызванная смертью Нахеля Мерзука, 17-летнего парня алжирского происхождения. Нахель был застрелен полицейским в г. Нантере в начале недели и был похоронен в субботу в мечети Нантеры под усиленной охраной.

Смерть юноши вновь разожгла дебаты о работе полиции в маргинализированных общинах Франции и подняла вопросы о том, стала ли расовая принадлежность фактором убийства.

В пятницу, 30 июня, мать юноши Муния, заявила телеканалу France 5, что винит в смерти сына только офицера, который его застрелил. Тем не менее, это убийство вызвало разрушительные беспорядки по стране.

По предварительным подсчетам Министерства внутренних дел, за ночь по всей Франции было задержано более 700 человек.

В заявлении говорится, что за ночь 45 полицейских и жандармов получили ранения. 74 здания, в том числе 26 отделений полиции и жандармов, были повреждены, а 577 автомобилей были подожжены.

Накануне ночью было задержано более 1300 человек и зарегистрировано 2560 пожаров на автомобильных дорогах.

По словам министра Жеральда Дарманина, большинство из задержанных -это несовершеннолетние, их средний возраст составляет 17 лет.