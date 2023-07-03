Президент Франции примет председателей палат парламента и мэров более 220 муниципалитетов

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Президент Франции Эмманюэль Макрон примет в понедельник председателей Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) Яэля Брауна-Пиве и Сената Жерара Ларше. Во вторник - мэров более 220 муниципалитетов, где произошли беспорядки, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в ЕС.

Как отметили французские СМИ, президент Франции также попросил премьер-министра Элизабет Борн принять в понедельник председателей политических групп парламента.

Глава Франции обозначил в качестве приоритетов: наведение порядка, выделение государственной поддержки полицейским, жандармам, пожарным, мировым судьям и выборным должностным лицам, а также мобилизацию политических сил страны - председателей групп, руководителей партий, депутатов.

В ходе совещания в воскресенье Эмманюэль Макрон попросил своих министров «продолжать делать все, чтобы навести порядок и гарантировать возвращение спокойствия».

«Он также попросил правительство продолжать быть рядом с полицией, жандармами, магистратами, клерками, пожарными, выборными должностными лицами и другими мобилизованными служащими, - сказал участник встречи французской прессе.