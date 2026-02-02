РУ
    11:13, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Лжецелителя-лудомана из TikTok приговорили к лишению свободы в Астане

    В столице осужден «лжецелитель» из TikTok, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Астаны.

    целители лекари
    Коллаж: Kazinform / myprofession.kz / unsplash.com

    Житель столицы в социальной сети «TikTok» создал аккаунт, где представляясь «целителем», предлагал лечебные услуги с помощью экстрасенсорных способностей.

    Из социальных сетей, узнав о проблемах со здоровьем одной из потерпевших, заверил ее, что обладает магическими способностями и сможет оказать услуги за определенную плату.

    Таким способом виновный похитил денежные средства 3 потерпевших на общую сумму свыше 5,5 млн тенге, которые потратил на ставки в букмекерской конторе.

    Гособвинитель в суде представил все доказательства о виновности подсудимого.

    В суде мошенник вину признал полностью, частично возместил ущерб.

    Приговором суда виновный осужден к 2 годам 4 месяцам лишения свободы.

    Приговор вступил в законную силу.

    Прокуратура призывает граждан проявлять бдительность, не доверять сомнительным предложениям в социальных сетях и незамедлительно сообщать о подобных фактах в правоохранительные органы.

    Напомним, в 2024 году казахстанцев потрясло дело о «целителе» из Шымкена. Семейная пара усыновила шестерых детей в 2021 году из детских домов Шымкента, Астаны, Алматы и Усть-Каменогорска. У супругов не было собственных детей.

    В течение трех лет Улугбек Сманов, известный как «колдун-садист», издевался над детьми: кормил их мясом собак и кошек, связывал их и не купал по полгода. В результате дети были возвращены в детские дома.

    Несмотря на ужасающие факты, сотрудники отдела опеки и участковый, которые не заметили странного поведения «целителя», не понесли наказания.

    Динара Жусупбекова
    Автор
