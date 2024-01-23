Люди без своевременной информации подверглись панике – Премьер-министр о землетрясении в Алматы

Премьер-министр РК Алихан Смаилов раскритиковал госорганы за несвоевременное оповещение жителей Алматы о землетрясении, передает корреспондент агентства Kazinfporm.

- Как видим, все службы от МЧС до акимата и других госорганов отреагировали на произошедшее. К счастью, погибших и серьезного ущерба нет. Но есть пострадавшие. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Они пострадали от необдуманных действий, когда выпрыгивали со 2 - 3 этажа, - сказал он во время заседания Правительства.

По его словам, это свидетельствует о том, что надо было своевременно включить системы оповещения, как можно раньше объявить населению и рассылать сообщения. Необходимо четко информировать о последовательности действий граждан в подобных ситуациях.

- Полагаю, что учения во всех сейсмоопасных регионах надо проводить чаще. Население должно на практике знать алгоритм действий, - добавил Премьер-министр.

Напомним, 23 января в 00:09 по времени Астаны (повторно в 00:42 в г.Алматы - 2 балла и в 01:36 без ощутимости) зафиксировано землетрясение с эпицентром в 264 км на юго-восток от г. Алматы на границе Кыргызстана и Китая.

По информации МЧС РК, сильные толчки ощущали в Алматы - 5 баллов, при этом 8 человек пострадали. В Шымкенте - 2 балла. Землетрясение также ощущалось в Астане, Алматинской, ВКО, Жамбылской, Жетысу и Карагандинской областях.

На базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в оперативном порядке создан и функционирует республиканский оперативный штаб по ликвидации ЧС с привлечением служб гражданской защиты под руководством министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Сырыма Шарипханова. В штабах организованы телефоны горячих линий с привлечением психологов МЧС.

По распоряжению министра по ЧС силы и средства приведены в повышенную готовность.

В городах и областях республики сведения по пострадавшим и разрушениям не поступали.

По информации дежурных служб МЧС Кыргызстана и Узбекистана в данных республиках также были зарегистрированы землетрясения.