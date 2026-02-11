РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    14:28, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    LIVE: Двенадцатое заседание Комиссии по Конституционной реформе

    В эти минуты проходит прямой эфир двенадцатого заседания Комиссии по конституционной реформе, передает агентство Kazinform.

    ж
    Фото: Kazinform

    Прямой эфир транслируется на YouTube-канале агентства Казинформ, а также на официальных страницах в социальных сетях: consot_kz constcouncil.kz Конституциялық реформа 2026.

    Напомним, Комиссия провела уже 11 заседаний. Все заседания были полностью открытыми и транслировались в прямом эфире. Ее работу широко и детально освещали средства массовой информации. 31 января Комиссией был опубликован проект новой Конституции Казахстана.

    Проект нового Основного закона страны разработан в результате всестороннего анализа предложений от граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов, открытых публичных обсуждений и детальной проработки новых норм и положений. Со своими мнениями, замечаниями и предложениями выступили известные юристы, правозащитники, общественники, депутаты, политологи и другие эксперты.

    В ходе рабочего процесса члены Комиссии детально рассмотрели предложения в Основной закон, которые затронули все разделы и 77 статей, что составляет 84% текста Конституции. Таким образом, членами Комиссии был поставлен и поддержан вопрос о подготовке новой Конституции Казахстана.

    Суммарно в первом проекте новой редакции Конституции предлагается закрепить Преамбулу, 11 разделов и 95 статей.

    Сбор предложений продолжается через порталы e-Otinish и eGov. Окончательное решение по новой Конституции примут граждане страны на общенациональном референдуме. На 10 заседании Комиссии политолог Марат Шибутов заявил о том, что проект новой Конституции готов для вынесения на всенародный референдум.

    Теги:
    Конституция Общество Конституционная реформа Политические реформы
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
