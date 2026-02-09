РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:18, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Проект новой Конституции готов для вынесения на референдум — политолог Шибутов

    Политолог Марат Шибутов заявил о том, что проект новой Конституции готов для вынесения на всенародный референдум, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    На десятом заседании Комиссии по конституционной реформе он подчеркнул, что каждая формулировка, предлагаемая в новую Конституцию РК, прошла через обсуждения внутри Конституционной комиссии и сопровождалась открытой общественной оценкой. 

    — Наша цель — создать рабочий проект Конституции, который будет эффективно действовать на практике, учитывать текущую ситуацию, существующие риски и проблемы. Важно отметить, что мы работаем не только самостоятельно и не только во взаимодействии с юридическими аппаратами различных ведомств, но и в тесном контакте с гражданами. Каждый из нас получает большое количество сообщений, мнений, критических замечаний. Поэтому разработка новых статей Конституции — это сложный, порой неудобный, но при этом честный процесс, — сказал политолог. 

    кадр из видео

    Он отметил, что в целом граждане уже поняли основные новеллы новой Конституции, поскольку было обеспечено широкое информационное сопровождение. 

    — В результате на текущем этапе мы имеем проект, который является результатом совместного труда и различных подходов, опыта и мировоззрений экспертов из разных сфер. Именно поэтому считаю, что проект Основного закона готов для вынесения на всенародное голосование, — заключил Марат Шибутов.

    Конституция Конституционный суд Конституционная реформа
    Карина Кущанова
    Автор
