Проект новой Конституции готов для вынесения на референдум — политолог Шибутов

На десятом заседании Комиссии по конституционной реформе он подчеркнул, что каждая формулировка, предлагаемая в новую Конституцию РК, прошла через обсуждения внутри Конституционной комиссии и сопровождалась открытой общественной оценкой.

— Наша цель — создать рабочий проект Конституции, который будет эффективно действовать на практике, учитывать текущую ситуацию, существующие риски и проблемы. Важно отметить, что мы работаем не только самостоятельно и не только во взаимодействии с юридическими аппаратами различных ведомств, но и в тесном контакте с гражданами. Каждый из нас получает большое количество сообщений, мнений, критических замечаний. Поэтому разработка новых статей Конституции — это сложный, порой неудобный, но при этом честный процесс, — сказал политолог.

кадр из видео

Он отметил, что в целом граждане уже поняли основные новеллы новой Конституции, поскольку было обеспечено широкое информационное сопровождение.