Личное доверие Токаева и Мирзиёева создало устойчивый каркас двусторонних отношений – политолог

Ожидается, что Касым-Жомарт Токаев примет участие в VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая запланирована на 16 ноября. Чего ждать от переговоров на высшем уровне?

Мнением с нашей редакцией поделился заместитель генерального директора по стратегическому развитию Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК, политолог Ермек Токтаров.

— Как в Узбекистане оценивают значение предстоящего государственного визита Касым-Жомарта Токаева для динамики казахско-узбекских отношений?

С 2022 года Казахстан и Узбекистан перешли на уровень союзнических отношений. Сотрудничество между нашими странами уже носит особый характер. Поэтому можно быть уверенными, что в Ташкенте визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева воспринимают как шаг по «раскрытию» уже оформленного союзничества, а не просто как протокольное мероприятие.

Опубликованные официальные анонсы в узбекских СМИ подчеркивают, что центральный вопрос визита заключается в дальнейшем углублении стратегического партнерства и союзнических отношений: проведение заседания Высшего межгосударственного совета и запуск ключевых проектов, среди которых Международный центр промышленной кооперации «Центральная Азия».

В целом узбекский дискурс в последние годы показывает, что именно благодаря открытым и доверительным дружеским отношениям Токаева и Мирзиёева сотрудничество между Казахстаном и Узбекистаном вышло на качественно новый уровень и уже стало союзническим не только по форме, но и по содержанию. На этом фоне визит Президента Токаева наши узбекские коллеги видят как момент, когда союзнический договор наполняется конкретным содержанием, в частности по таким направлениям, как промышленность, транспорт и энергетика.

— Казахстан и Узбекистан за последние годы демонстрируют заметное сближение. Что этому способствует, и можно ли говорить об особой «президентской дипломатии» между Токаевым и Мирзиёевым?

Сближение, правда, есть, и ему способствует ряд важных факторов. В первую очередь следует отметить совпадающий запрос Астаны и Ташкента в том, чтобы уйти от роли «объекта» внешнего влияния и начать опираться на собственный центральноазиатский, общий центр силы.

Во-вторых, конечно, это экономическая комплементарность, когда природные ресурсы и промышленность Казахстана, и трудовые ресурсы Узбекистана объективно притягиваются друг к другу и создают точки соприкосновения для промышленной кооперации в сферах агропереработки, автомобилестроения, текстильной промышленности, логистики.

В-третьих, мы видим, что оба лидера строят внутреннюю повестку вокруг модернизации и реформ, и им нужен устойчивый внешний контур, прежде всего — предсказуемые отношения с ближайшим соседом.

В международных отношениях современного периода заметна важность именно «президентской дипломатии». Президенты Токаев и Мирзиёев встречаются часто и в разных форматах — от официальных визитов до неформальных встреч в Шымкенте и Хиве, где, например, детально обсуждали реализацию союзнического договора и новые проекты. Они вместе запустили Высший межгосударственный совет, одобрили целый пакет отраслевых соглашений.

Поэтому вполне корректно говорить об особой «президентской дипломатии» центральноазиатского тандема Токаева и Мирзиёева, когда личное доверие лидеров превратилось в устойчивый институциональный каркас двусторонних отношений.

— Как Вы оцениваете уровень экономического и торгового взаимодействия между странами? Чем взаимно привлекательны наши республики с точки зрения инвестиций и кооперации?

В экономике Казахстан и Узбекистан уже вышли, скажем так, в «высшую лигу» друг для друга. За десятилетие товарооборот вырос примерно в 2,1 раза, что делает Узбекистан одним из ключевых партнеров Казахстана после Китая и России.

Аналогично Казахстан интересен Узбекистану как крупный рынок, где более высокий уровень дохода на душу населения, есть доступ к рынку ЕАЭС, развитые финансовые институты, высокие транзитные возможности, а также как партнер по критическим сырьевым ресурсам и «зеленой» энергетике.

Узбекистан привлекает казахстанский бизнес тем, что представляет собой самый емкий рынок Центральной Азии с быстро растущим населением, центрами сборочного и текстильного производства, развивающейся горнодобывающей и ядерной энергетикой (от урана до строительства АЭС). То есть речь не просто о торговле, а о формировании единого производственно-логистического пространства, где Казахстан и Узбекистан выступают ядром.

— Одним из ключевых пунктов повестки станет запуск Международного центра промышленной кооперации. Как Вы оцениваете значение этого проекта для обеих стран?

Международный центр промышленной кооперации — это ключевой «якорный» проект союзничества. Он строится на границе, у пунктов пропуска «Атамекен» и «Гулистан», на площади около 100 гектаров, причем поровну на территории каждой страны. В его составе есть производственные площадки, склады, транспортная инфраструктура, единая логистика и упрощенные процедуры таможни и контроля. По планам, инфраструктура должна быть завершена к концу 2026 года, с запуском в 2027-м. Его значение минимум трехуровневое.

Во-первых, это пилотная модель совместной индустриальной зоны, где создаются цепочки добавленной стоимости «через границу».

Во-вторых, запускаемый центр станет важным транспортным узлом сразу нескольких коридоров, к ним относятся «Север — Юг» и трансказахстанско-узбекские маршруты, которые уже наполняются грузопотоками, например, по маршруту «Сиань — Хоргос — Алматы — Сарыагаш — Ташкент».

В-третьих, это инструмент достижения заявленной цели — довести взаимную торговлю до 10 млрд долларов в среднесрочной перспективе.

Если проект будет подкреплен на межправительственном уровне синхронизацией налоговых, таможенных и регуляторных режимов, он реально может стать образцовым для аналогичных зон на других участках границ в Центральной Азии.

— Визит Токаева совпадает с проведением седьмой Консультативной встречи лидеров Центральной Азии и Азербайджана, которая пройдет 16 ноября. Чем знаменательна эта ташкентская встреча? И какие у Вас ожидания от неё в практическом плане?

В программной статье Шавката Мирзиёева «Центральная Азия на пороге новой эпохи» говорится, что консультативные встречи за короткий срок стали эффективным механизмом диалога на основе доверия» и площадкой выработки общих подходов к стратегическим вопросам, а предстоящая встреча призвана стать «поворотным моментом» в углублении регионального сотрудничества.

Важный нюанс — участие Азербайджана. Уже на предыдущих встречах и в экспертном поле активно обсуждается трансформация формата в условный «С6», где Азербайджан воспринимается естественным звеном центральноазиатского ядра благодаря роли в Среднем коридоре и каспийской энергетике. Параллельно растет торговля Узбекистана со странами региона и Азербайджаном, которая показала рост на 10%, до 5,5 млрд долларов за девять месяцев 2025 года.

От ташкентской встречи можно ожидать достижения новых договоренностей по транспортно-логистическим маршрутам (Средний коридор, Север — Юг, выход к Южному Кавказу и Черному морю), согласования подходов к водно-энергетическим проектам, например, по поводу роли Камбар-Атинской ГЭС-1 как «опоры» региональной кооперации, и, конечно же, институционализации формата встречи глав государств через дальнейшее укрепление Совета национальных координаторов и принятие пакета концептуальных документов на среднесрочную перспективу.

— С осени у Касым-Жомарта Токаева — насыщенный международными событиями дипломатический календарь. Только за последнюю неделю он провел переговоры в Вашингтоне, Москве и в Ташкенте. Что говорит такая динамика о его внешнеполитической стратегии и о том, как он видит роль Казахстана в мировой и региональной политике?

Динамика последних дней ярко демонстрирует продолжение и углубление традиционной для Астаны многовекторной линии, но в уже в проактивной версии.

В Вашингтоне Президент Токаев участвовал в историческом саммите C5+1 в Белом доме, где были подписаны соглашения на сумму около 17 млрд долларов по критическим минералам, авиации, искусственному интеллекту, образованию и другим направлениям. Там же было объявлено о готовности Казахстана присоединиться к «Соглашениям Авраама», что подается как шаг, полностью соответствующий сбалансированной, конструктивной и миролюбивой внешней политике страны.

Затем последовал визит в Москву с подписанием Декларации о выведении связей с Россией на уровень «всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества», где Глава государства, с одной стороны, подчеркивал вечную дружбу, а с другой — продемонстрировал глобальным центрам укрепление международной роли Казахстана, например, через готовность РК выступить площадкой для будущих переговоров по Украине.

И, наконец, государственный визит в Ташкент для закрепления центральноазиатского и союзнического трека с Узбекистаном и участие в региональной консультативной встрече.

В совокупности это говорит о трех важных трендах во внешнеполитической стратегии Казахстана. Первое, республика закрепляет свою роль «узла» между крупными центрами силы. Астана стремится не выбирать «одного партнера», а встроиться в системы безопасности и кооперации сразу с США, ЕС, Китаем, Россией, Ближним Востоком.

Второе, наша экономико-технологическая повестка может быть использована как ядро дипломатии. Заключаемые сделки по критическим минералам, энергетике, ИИ, а также крупные инфраструктурные проекты и промышленные кластеры показывают, что внешняя политика направлена на решение задач по модернизации экономики.

Третье, Казахстан реализует региональное лидерство через мягкую силу и посредничество. Президент Токаев последовательно позиционирует страну как площадку для диалога, от России и Украины до Азербайджана и Армении, новые договоренности по транзиту, что демонстрирует востребованность центральноазиатских посредников.

Поэтому насыщенный дипломатический календарь Президента Токаева — это не просто «маршрутный лист», а отражение того, как Глава государства видит Казахстан — как региональное ядро Центральной Азии, «мост» между Евразийскими центрами силы и надежного, предсказуемого партнера, который укрепляет свои позиции именно через многовекторность и союзничество.