Москва. Токаев. Новый этап

Как Казахстан и Россия укрепляют опорные конструкции Евразии

О значимости государственного визита говорит и содержательная часть переговоров, и скажем так, неформальная, в рамках которой Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин «сверили часы» по вопросам двусторонних отношений и международной повестки.

В этом ключе эксперты связывают между собой нынешнюю встречу в Москве, и состоявшийся на прошлой неделе визит Президента Казахстана в Вашингтон, где Касым-Жомарт Токаев, помимо участия в саммите С5+1, провел встречу с Дональдом Трампом. Отмечалось, что переговоры длились значительно дольше отведенного времени, а помимо тематики сугубо прагматичной, нацеленной на развитие экономического партнерства, лидеры обсуждали вопросы миротворчества.

Очевидно, что и вопросы российско-украинского конфликта, а главное – его урегулирования, не могли остаться без внимания.

В Москве также обсуждались аспекты двустороннего сотрудничества и международная повестка дня.

– Сегодня в неофициальной атмосфере мы могли бы обменяться мнениями. У меня есть некоторые соображения, наблюдения, которыми я хотел бы с большим удовольствием поделиться с Вами, – сказал Касым-Жомарт Токаев в рамках неформальной встречи с Владимиром Путиным в Представительском кабинете Сенатского дворца в Кремле.

Фото: akorda.kz

Многие обратили внимание на то, что Главы государств беседовали более 2,5 часов, а пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин крайне редко приглашает зарубежных лидеров в свою кремлевскую квартиру. До Касым-Жомарта Токаева там побывали премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин.

Очевидно, что в условиях меняющегося мира и глобальной турбулентности все больше ценится политика, которая способна превращать дипломатию в искусство возможного. Многовекторность Казахстана в этом контексте видится важным элементом сопряжения различных центров силы, формирования пространства для политического и экономического диалога.

И здесь важно упомянуть еще один тезис, который звучал и в статье Президента Казахстана, опубликованной накануне визита в «Российской газете», и в ходе состоявшихся переговоров.

«В моем понимании, стратегическое партнерство и союзничество Казахстана и России - это крайне важный фактор создания системы Евразийской безопасности», – отметил Касым-Жомарт Токаев в статье.

Более подробно эту мысль Президент развернул на встрече с журналистами по итогам переговоров. По его словам, масштаб всестороннего сотрудничества двух ведущих государств постсоветского пространства, по сути, стал важным элементом евразийской системы безопасности, концепция которой обсуждается, разрабатывается целым рядом заинтересованных государств.

Фото: akorda.kz

– Критически важно то, что нас объединяют уходящая в глубь веков совместная история, активные культурно-духовные связи, общие ценности, схожие взгляды на современные вызовы и будущее развитие. Именно на таком прочном фундаменте стратегическое партнерство динамично развивается на всех направлениях, – сказал Глава нашего государства.

Для укрепления этого фундамента и дальнейшего развития отношений Главы государств подписали Декларацию о переходе межгосударственных отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Фото: akorda.kz

– Документ имеет историческое значение, отражает незыблемость взаимного доверия и широкие перспективы сотрудничества между нашими народами. В этой связи хочу выразить огромную благодарность Владимиру Владимировичу Путину за его личный вклад в укрепление двусторонних отношений, – прокомментировал подписание Декларации Глава нашего государства.

Конечно, сотрудничество даже стратегических союзников в нынешние непростые времена требует особого внимания. Поэтому Главы государств часто контактируют и в двухстороннем, и в многостороннем форматах. В октябре прошел второй саммит «Центральная Азия – Россия» в Душанбе, на полях которого состоялась отдельная встреча Президентов Казахстана и России. До конца года планируется еще несколько мероприятий.

- Нам еще предстоит встретиться и на форуме ОДКБ в Бишкеке, и затем в Санкт-Петербурге на нашей традиционной предновогодней встрече с лидерами СНГ и ЕАЭС. Поэтому у нас насыщенная программа, и она исполняется. Нас это не может не радовать, - отметил Владимир Путин.

Касым-Жомарт Токаев пригласил российского лидера совершить в следующем году государственный визит в Казахстан, на что Владимир Путин ответил: «С удовольствием приеду».

Регионы и человеческий капитал

Ставка на молодежь, подготовку профессиональных кадров, взаимодействие в сфере образования – еще один важный вектор взаимодействия двух стран.

На официальных переговорах в Кремле и в своих выступлениях на XXI Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, прошедшего с участием Президентов в режиме видеоконференцсвязи, Главы государств особо отмечали этот момент.

Фото: akorda.kz

Казахстану и России необходимо больше внимания уделять образованию, созданию условий для развития молодежи, чтобы, как выразился Касым-Жомарт Токаев, передать им эстафету дружбы, знаний друг о друге.

– Наша молодежь должна понимать, что без этого дальнейшее существование в этом неспокойном мире уже невозможно, – сказал Глава государства.

Кстати, межрегиональный форум нынче посвящен теме «Рабочие профессии – драйвер роста экономики». Это подтверждает тезис о том, что главным условием для экономического роста и сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, науке, образовании и культуре остается развитие человеческого капитала.

Глава нашего государства рассказал о мерах, предпринятых Казахстаном с целью развития рабочих профессий, повышения их престижа и адаптации к экономике будущего, которая тесно переплетается с цифровыми алгоритмами.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в стремительно меняющихся реалиях именно высокая квалификация и современные навыки специалистов выступают основой промышленного роста и технологической модернизации.

Фото: akorda.kz

Например, такой технологичный и наукоемкий проект как строительство первой атомной электростанции при участии международного консорциума во главе с «Росатомом», требует подготовленных кадров.

– На этапе строительства АЭС будет задействовано более шести тысяч рабочих и более трех тысяч специалистов среднего звена. При этом повышенным спросом будут пользоваться узкопрофильные специалисты. Поэтому укрепление кадрового потенциала атомной отрасли имеет для Казахстана первостепенное значение, – подчеркнул Глава государства.

Фото: Алихан Асқар/Kazinform

Казахстан в этом плане уделяет повышенное внимание сотрудничеству с российскими вузами. В частности, был открыт филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» на базе КазНУ имени аль-Фараби.

По мнению заместителя директора Института философии, политологии и религиоведения, политолога Ермека Токтарова, поддержка интеллектуального диалога и научной кооперации сегодня действительно становится фундаментом для устойчивого технологического развития и укрепления стратегического партнерства.

– Девять российских вузов уже открыли свои филиалы в Казахстане. В результате казахстанские абитуриенты имеют доступ к разным образовательным программам, которые уже прошли апробацию. В последующем выпускники филиалов могут стать связующим звеном между экономиками двух стран. Такие контакты создают мосты между учеными, позволяют найти общие темы для исследований, совместно решать актуальные для обеих стран задачи, – отмечает Ермек Токтаров.

В ходе межрегионального форума Президент Казахстана особо отметил роль российских вузов и российской науки, находящихся в авангарде мирового научно-образовательного прогресса по многим показателям.

– Вузы России выступают основными партнерами большинства казахстанских университетов, эту положительную тенденцию будем поддерживать. Между высшими учебными заведениями наших стран заключено 1453 договора, предусматривающих реализацию программ двойных дипломов и совместных научно-образовательных проектов, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Такие же контакты поддерживаются в сфере профессионально-технического образования. Как отметил Президент более 60 колледжей Казахстана уже наладили сотрудничество с партнерами из 30 стран, а с российскими колледжами и предприятиями успешно работают девять наших колледжей.

Фото: Центр общественных коммуникаций

– Уверен, активизация образовательных и производственных связей позволит повысить качество подготовки специалистов, ускорить внедрение современных технологий. И здесь роль регионов трудно переоценить. Ведь данная сфера совместного приложения усилий имеет самое непосредственное отношение к благополучию наших граждан, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Партнерство между Казахстаном и Россией начинается с гуманитарных мостов – традиций доверия, культурной близости, исторической общности.

По мнению эксперта Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Анны Великой, россиянам важно изучать казахский язык, особенно в приграничных районах.

– Совместные научно-образовательные проекты ведут к лучшему пониманию друг друга. Для меня знаковым является открытие филиала университета Аль-Фараби на базе моей alma-mater - Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского, поскольку могу с уверенностью назвать его одним из лучших российских университетов, – подчеркнула эксперт.

По ее словам, россиянам важно изучать казахский язык, особенно студентам и школьникам в приграничных регионах. Она также затронула вопрос нехватки преподавателей казахского языка в Москве и российских регионах и выразила надежду, что на площадке Казахского информационно-культурного центра будут открыты курсы по этому направлению.

Новые точки роста, отмечает эксперт, лежат в сфере совместного развития цифрового суверенитета, кибербезопасности, поскольку на сегодняшний день Казахстан и Россия обладают сильнейшими IT-школами в мире. Перспективными представляются проекты по воспитанию кадров для IT-отрасли, так как перед двумя странами стоят схожие вызовы и задачи в данной области.

Также важными направлениями для развития сотрудничества являются освоение космоса и развитие атомной энергетики.

– Владимир Путин подчеркнул, что имея самую протяженную границу в мире, наши страны являются ближайшими партнерами, друзьями и надежными союзниками друг для друга. Можно заметить по-человечески теплое и дружественное отношение двух лидеров. Важно, чтобы и наши народы так же относились друг другу. Для ребят наших стран могут быть интересны волонтерские проекты в Прииртышье, Арктике, на Каспии. Востребованы форматы народной дипломатии - мы можем быть креативными и проводить фестивали курта, цветущих яблонь, или открывать общества любителей чая с молоком – всего, что способствует дружбе народов двух стран. Для этого важно взаимодействие по линии гражданского общества, экспертного и бизнес-сообществ: мы должны, говоря словами поэта Абая, вместе «Воспитывать в человеке человечность», – подчеркнула эксперт.

Диверсификация экономики и подготовка кадров

В условиях перестройки глобальных рынков и логистических цепочек, Казахстан и Россия должны синхронизировать и модернизировать экономические подходы, включая вопросы глубокой переработки сырья и инвестиционного сотрудничества.

Наши страны реализуют 175 совместных промышленных проектов, в том числе в автомобилестроении, железнодорожном машиностроении, металлургии, химической промышленности и производстве стройматериалов. Ключевыми направлениями совместной работы также являются строительство новых теплоэлектростанций, модернизация Экибастузской ГРЭС, а также реализация масштабных программ газификации северных и восточных регионов Казахстана.

Фото: Kazinform

– Отрадно, что взаимодействие наших стран в торгово-экономической, инвестиционной сферах из года в год показывает устойчивый рост. Россия – крупнейший торговый и инвестиционный партнер Казахстана. Товарооборот между нашими странами превысил 28 миллиардов долларов, ведется целенаправленная работа, чтобы довести его до 30 миллиардов долларов. В 2024 году российские инвестиции достигли рекордного уровня – четырех миллиардов долларов. А общий накопленный объем российских инвестиций в Казахстан, по нашим данным, превысил 27 миллиардов долларов. В свою очередь казахстанские вложения в Россию составляют порядка девяти миллиардов долларов, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В нашей стране зарегистрировано более 20 тыс. компаний с участием российского капитала – это почти половина всех иностранных предприятий. Данный факт отражает высокую степень интеграции экономик и прочность существующих партнерских связей.

Таким образом, промышленная кооперация между Казахстаном и Россией – это не просто обмен технологиями и инвестициями, а стратегическая платформа, на которой строится евразийская индустриальная устойчивость.

Как отмечают эксперты Казахстан и Россия сегодня формируют крепкий каркас производственных связей.

– Хороший пример - проект, реализуемый при участии компании «Сибур»: строительство завода по производству полиэтилена на территории СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области, - комментирует главный редактор портала «Каспийский вестник» Владислав Кондратьев.

Развитию подобных проектов, по его мнению, может способствовать внедрение новых механизмов финансирования в рамках ЕАЭС. Например, уже поддержан совместный трехсторонний проект России, Казахстана и Беларуси по производству сельхозтехники на казахстанской территории. Россия и Казахстан делают ставку на ключевые отрасли - металлургию, промышленное машиностроение и смежные сферы. Именно здесь, как отмечает Владислав Кондратьев, сегодня открываются новые возможности для интенсификации сотрудничества. Забегая вперед скажем, что по итогам визита было подписан Меморандум о взаимопонимании по вопросу взаимодействия в развитии особых экономических зон.

По итогам переговоров наши страны условились укреплять партнерство в сфере добычи, транспортировки и поставок нефти, нефтепродуктов, угля, электроэнергии. В частности, Россия играет ключевую роль в экспорте казахстанской нефти через Каспийский трубопроводный консорциум и трубопровод «Дружба». В октябре этого гогда на морском терминале КТК отгружена миллиардная тонна нефти с начала эксплуатации нефтепроводной системы.

Фото: пресс-служба КТК

Выстраивается сотрудничество и по другим направлениям.

- «Росатом» получил значительную долю в освоении уранового месторождения Буденовское. Также в рамках нефтегазовых проектов «Каламкас-море - Хазар» планируется привлечь порядка 6 миллиардов долларов инвестиций, – уточняет научный руководитель Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Таисия Мармонтова.

Эксперты отмечают, что наряду с традиционными сферами, взаимодействие наших стран переходит в новую фазу прагматичного сотрудничества, где ключевое внимание уделяется созданию совместных производств и углублению промышленной кооперации.

- Казахстан последовательно выстраивает экономическую политику, ориентированную не только на экспорт сырья, но и на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. В этой логике сотрудничество с Россией остается стратегически важным направлением. Совместные предприятия и технологические проекты позволяют Казахстану укреплять экономический суверенитет, внедрять современные технологии и открывать новые рабочие места, - высказал мнение политолог-востоковед Жанат Момынкулов.

Особое значение, по мнению эксперта, придается индустриальной интеграции в рамках ЕАЭС, то есть, развитию логистических хабов, унификации стандартов и созданию общих научно-производственных кластеров. Казахстан стремится связать промышленность, образование и инновации в единую систему, чтобы подготовка кадров шла в тесной связи с реальными производственными задачами. В этой связи, научная база и промышленный опыт России является для нашей страны дополнительным рычагом развития.

В этом плане показательны подписанные по итогам переговоров документы.

В их числе, помимо вышеупомянутой Декларации, комплексная программа экономического сотрудничества между Правительствами двух стран на 2026-2030 годы, соглашения и меморандумы в космической, образовательной сферах, об учреждении Генерального консульства Российской Федерации в городе Актау и ряд других.

Важным элементом взаимодействия становится транспортная связанность континента. И не случайно среди подписанных документов большинство затрагивают именно эту сферу.

Среди них соглашения между железнодорожными ведомствами двух стран о развитии межгосударственных стыковых пунктов, в области транзитных перевозок железнодорожным транспортом и обеспечения транспортной безопасности.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

В своем выступлении перед СМИ Глава нашего государства отметил, что стороны договорились о последовательном расширении возможностей международных коридоров «Север – Юг» и Транскаспийского маршрута (ТМТМ), а также о продвижении инфраструктурных проектов, включая железнодорожные линии Аягоз – Бахты, Достык – Мойынты и ряд других направлений.

Особо подчеркнута важность модернизации трансграничной логистической инфраструктуры и повышения эффективности работы пунктов пропуска на границе — в интересах ускорения товарооборота и упрощения процедур. Для усиления этой работы подписан План соответствующих мероприятий.

– Намерены продолжить взаимодействие для продвижения перспективной инициативы «Трансалтайский диалог». Данный формат призван стать эффективной площадкой для расширения сотрудничества между Казахстаном, Россией, Китаем и Монголией в духе добрососедства и взаимной выгоды, – выразил уверенность Касым-Жомарт Токаев.

Тема транспортной связанности, комментируют эксперты, воплощается в реальные проекты по многим направлениям.

– К примеру, в начале 2024 года Казахстан дополнил перечень приоритетов интеграционных инфраструктурных проектов в сфере транспорта в рамках ЕАЭС двумя новыми проектами, которые ориентированы на взаимодействие с Россией. В первую очередь это развитие восточной ветки маршрута «Север-Юг» с модернизацией существующей железнодорожной инфраструктуры и второй проект – развитие коридора между Россией и странами Центральной Азии, – подчеркивает Лидия Пархомчик.

По ее словам, Астана и Москва понимают, что нужно формировать новую транспортную структуру в регионе и новые трансевразийские маршруты, включая южное направление.

– Если мы говорим о сопряжении с другими инициативами, например, по линии ШОС, то здесь стоит выделить формирующийся коридор по маршруту Беларусь-Россия-Казахстан-Узбекистан-Афганистан-Пакистан, который также может способствовать взаимодействию и развитию транспортной логистической инфраструктуры, – отметила эксперт ИМЭП.

Но, конечно, основным маршрутом в логистической интеграции двух стран остается коридор «Север-Юг». По итогам 2024 года по железнодорожным и транспортным сегментам данного маршрута перевезено около 12 миллионов тонн.

Фото: freepik

Эксперты говорят, что к 2027 году данный показатель может увеличиться до 15 миллионов тонн, а к 2030 году – 20 миллионов тонн. Естественно, это накладывает определенные обязательства по развитию железнодорожной инфраструктуры, особенно восточной ветки.

В целом, как отметил по итогам переговоров Президент Касым-Жомарт Токаев, потенциал казахстанско-российских отношений велик, совместной работе нет конца и краю.

– В настоящее время практически не осталось сфер, в которых наши страны ни осуществляли бы результативное сотрудничество, – сказал Глава нашего государства.

Самое главное, как еще раз подчеркнул Президент, между Казахстаном и Россией не существует нерешаемых вопросов.

- Это наглядный пример высокой ответственности сторон и их искренней готовности к совместной работе. Уверен, что подлинное добрососедство будет и впредь вести нас вперед по пути стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz

Содержание Государственного визита и его итоги, выразившиеся в подписании ряда соглашений по всем сферам взаимодействия, позволяют утверждать: наши страны смогли не только адаптироваться к внешним вызовам, но и сформировать собственную повестку, основанную на взаимном уважении, экономической взаимозависимости и культурной близости. В условиях нарастающей геоэкономической турбулентности этот курс становится важным опорным элементом региональной устойчивости.