    15:10, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Лечение за счет пенсионных излишков: когда казахстанцы снова смогут подать заявки

    С 12 января в Казахстане приостановили прием заявок на получение медицинских услуг за счет единовременных пенсионных выплат. В какие сроки их могут возобновить, рассказали в Отбасы банке, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В больнице медцентра УДП РК лечение получили 25 тысяч пациентов
    Фото: bmcudp.kz

    Корреспонденту Kazinform в пресс-службе банка сообщили, что прием заявок на лечение за счет пенсионных планируют приостановить на срок до 6-9 месяцев.

    – Подчеркиваем – это временная мера. Когда казахстанцы снова смогут подавать заявки на лечение за счет ЕПВ, мы обязательно сообщим. Все заявки, поданные до 12 января 2026 года, будут обработаны как обычно, – отметили в банке.

    В настоящее время в работе у банка по направлению радиохирургии находятся 7 666 заявок.

    Временное ограничение связано с резким ростом обращений именно по этому виду лечения.

    – Эти процедуры редкие и специализированные – их делают только там, где стандартная операция невозможна или слишком опасна. Мы ожидали минимальный поток заявок и ошиблись. В октябре 2025 года по радиохирургии поступило 45 заявок. В ноябре – уже 113 заявок. С 1 декабря по 8 января – 168 заявок, – пояснили в банке.

    Напомним, в 2025 году в Казахстане запретили использовать пенсионные излишки на лечение зубов, зрения и пластические операции.

    Эти ограничения ввели после резкого роста заявок по данным направлениям и выявления случаев фиктивного лечения в стоматологиях, которые нанесли государству ущерб на сумму около 200 млрд тенге.

    В настоящее время средства ЕПВ разрешено направлять только на лечение тяжелых заболеваний. Речь идет об орфанных болезнях и онкологии с применением дорогостоящих и сложных методов – радиохирургии, протонной терапии, радионуклидной и радиойодтерапии.

    Ранее сообщалось, что 5,6 млрд тенге «пенсионных» выплат изъяли за месяц казахстанцы на лучевую терапию. После этого с 19:00 часов 12 января 2026 года на платформе enpf-otbasy.kz временно приостановлен прием заявок на получение медицинских услуг за счет единовременных пенсионных выплат. 

