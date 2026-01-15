Лечение за счет пенсионных излишков: когда казахстанцы снова смогут подать заявки

Корреспонденту Kazinform в пресс-службе банка сообщили, что прием заявок на лечение за счет пенсионных планируют приостановить на срок до 6-9 месяцев.

– Подчеркиваем – это временная мера. Когда казахстанцы снова смогут подавать заявки на лечение за счет ЕПВ, мы обязательно сообщим. Все заявки, поданные до 12 января 2026 года, будут обработаны как обычно, – отметили в банке.

В настоящее время в работе у банка по направлению радиохирургии находятся 7 666 заявок.

Временное ограничение связано с резким ростом обращений именно по этому виду лечения.

– Эти процедуры редкие и специализированные – их делают только там, где стандартная операция невозможна или слишком опасна. Мы ожидали минимальный поток заявок и ошиблись. В октябре 2025 года по радиохирургии поступило 45 заявок. В ноябре – уже 113 заявок. С 1 декабря по 8 января – 168 заявок, – пояснили в банке.

Напомним, в 2025 году в Казахстане запретили использовать пенсионные излишки на лечение зубов, зрения и пластические операции.

Эти ограничения ввели после резкого роста заявок по данным направлениям и выявления случаев фиктивного лечения в стоматологиях, которые нанесли государству ущерб на сумму около 200 млрд тенге.

В настоящее время средства ЕПВ разрешено направлять только на лечение тяжелых заболеваний. Речь идет об орфанных болезнях и онкологии с применением дорогостоящих и сложных методов – радиохирургии, протонной терапии, радионуклидной и радиойодтерапии.

Ранее сообщалось, что 5,6 млрд тенге «пенсионных» выплат изъяли за месяц казахстанцы на лучевую терапию. После этого с 19:00 часов 12 января 2026 года на платформе enpf-otbasy.kz временно приостановлен прием заявок на получение медицинских услуг за счет единовременных пенсионных выплат.