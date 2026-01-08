5,6 млрд тенге «пенсионных» выплат изъяли за месяц казахстанцы на лучевую терапию

Речь идет о формах лучевой терапии — таких методах, как гамма-нож и кибернож, с их помощью, к примеру, оперируют больных с опухолями. Общая сумма исполненных заявлений составила около 5,6 млрд тенге.

Согласно расчетам, произведенным по данным ЕНПФ, показатели за один месяц оказались несравнимо более высокими, чем результаты за все время действия программы изъятий: к 1 декабря общий накопленный итог по этой категории выплат составлял всего 507 исполненных заявлений на 548 млн тенге. Причем активизация, хотя и не такая резкая, постепенно началась еще в ноябре: тогда было исполнено 236 заявлений на 204 млн, тогда как ранее в 2025 году среднемесячные значения обоих показателей не доходили и до отметки 10.

Такой всплеск по конкретной категории изъятий на медицинские цели — уже не первый за последние месяцы. Напомним, что череда аномалий последовала за запретом единовременных выплат на стоматологические услуги, которые раньше традиционно составляли основной массив использования пенсионных на лечение. Этот запрет был введен в сентябре в связи с многочисленными случаями фальсификаций.

После прекращения «стоматологических» выплат казахстанцы стали активно изымать пенсионные средства с целью оплаты услуг офтальмологов, о чем мы писали по итогам сентября и октября.

Вскоре обнаружилось, что и по этой категории идет подозрительная активность, и в самом начале декабря прием заявок на лечение глазных заболеваний тоже остановили.

Ноябрь притом отметился всплеском по еще одной категории — пластическим операциям. Это направление тоже уже притормозили, примерно с середины декабря.

В итоге в перечне возможных оснований для выплат на лечение сейчас остались только весьма специфические категории, связанные с серьезными медицинскими проблемами. Помимо радиохирургии, о которой мы говорим в этой заметке, речь идет также о лечении орфанных заболеваний, радионуклидной и радиойодтерапии, протонной терапии. Нужно сказать, что определенный рост изъятий в декабре уже идет и по ним, хотя о тысячах и даже сотнях заявлений речи пока не идет.

Напомним, Агентством по финансовому мониторингу выявлены факты необоснованного изъятия 200 млрд тенге из ЕНПФ на фиктивное оказание стоматологических услуг.