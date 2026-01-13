Заявки казахстанцев на лечение за счет пенсионных выплат временно не принимаются

Как сообщили в Отбасы банк, решение принято в связи с пересмотром требований к использованию пенсионных накоплений на лечение. Работа проводится совместно с Министерствоb здравоохранения Республики Казахстан и другими заинтересованными государственными органами.

В рамках данной работы планируется актуализация условий получения медицинских услуг за счtт ЕПВ, а также проработка механизмов интеграции информационных систем. Эти меры направлены на предотвращение нецелевого использования пенсионных излишков и повышение прозрачности процедур.

О сроках возобновления приема заявок будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что 5,6 млрд тенге «пенсионных» выплат изъяли за месяц казахстанцы на лучевую терапию.

В прошлом году казахстанцам запретили использовать пенсионные излишки на пластические операции.

Единый накопительный пенсионный фонд объявил о повышении порогов минимальной достаточности с 2026 года при частичном снятии пенсионных накоплений в рамках досрочного использования пенсионных накоплений за счет ОПВ.