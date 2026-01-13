Заявки казахстанцев на лечение за счет пенсионных выплат временно не принимаются
С 19:00 часов 12 января 2026 года на платформе enpf-otbasy.kz временно приостанавливается прием заявок на получение медицинских услуг за счет единовременных пенсионных выплат, передает Kazinform.
Как сообщили в Отбасы банк, решение принято в связи с пересмотром требований к использованию пенсионных накоплений на лечение. Работа проводится совместно с Министерствоb здравоохранения Республики Казахстан и другими заинтересованными государственными органами.
В рамках данной работы планируется актуализация условий получения медицинских услуг за счtт ЕПВ, а также проработка механизмов интеграции информационных систем. Эти меры направлены на предотвращение нецелевого использования пенсионных излишков и повышение прозрачности процедур.
О сроках возобновления приема заявок будет сообщено дополнительно.
Ранее сообщалось, что 5,6 млрд тенге «пенсионных» выплат изъяли за месяц казахстанцы на лучевую терапию.
В прошлом году казахстанцам запретили использовать пенсионные излишки на пластические операции.
Единый накопительный пенсионный фонд объявил о повышении порогов минимальной достаточности с 2026 года при частичном снятии пенсионных накоплений в рамках досрочного использования пенсионных накоплений за счет ОПВ.