    21:36, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Заявки казахстанцев на лечение за счет пенсионных выплат временно не принимаются

    С 19:00 часов 12 января 2026 года на платформе enpf-otbasy.kz временно приостанавливается прием заявок на получение медицинских услуг за счет единовременных пенсионных выплат, передает Kazinform.

    Супруги потратили 1,3 млрд тенге, собранные на лечение
    Фото: Freepik

    Как сообщили в Отбасы банк, решение принято в связи с пересмотром требований к использованию пенсионных накоплений на лечение. Работа проводится совместно с Министерствоb здравоохранения Республики Казахстан и другими заинтересованными государственными органами.

    В рамках данной работы планируется актуализация условий получения медицинских услуг за счtт ЕПВ, а также проработка механизмов интеграции информационных систем. Эти меры направлены на предотвращение нецелевого использования пенсионных излишков и повышение прозрачности процедур.

    О сроках возобновления приема заявок будет сообщено дополнительно.

    Ранее сообщалось, что 5,6 млрд тенге «пенсионных» выплат изъяли за месяц казахстанцы на лучевую терапию.

    В прошлом году казахстанцам запретили использовать пенсионные излишки на пластические операции.

    Единый накопительный пенсионный фонд объявил о повышении порогов минимальной достаточности с 2026 года при частичном снятии пенсионных накоплений в рамках досрочного использования пенсионных накоплений за счет ОПВ. 

