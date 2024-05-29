Квартира в подарок, драки и нарушения ПДД – как прошел выпускной в Казахстане

Последний звонок прозвенел в школах Казахстана, обозначив жизненный рубеж для выпускников учебных заведений. Кому-то этот день запомнится праздничной атмосферой, другим – знакомством с правоохранительными органами. О том, как прошел «последний звонок» в регионах страны – в материале корреспондента агентства Kazinform.

Еще один учебный год подошел к концу. По традиции особенно активно его провожали выпускники. Однако в этом году некоторые из них попали на "доски почета" по грустным поводам.

Несмотря на то, что накануне «последнего звонка» во всех областях Казахстана представители региональных правоохранительных органов на своих официальных страницах, в публикациях в СМИ призывали не нарушать установленные в стране Правила дорожного движения, предупреждали о недопустимости организации выпускных кортежей, выезда на автомобилях на трассы – выпускники проигнорировали эти предупреждения. За что пришлось отвечать перед законом.

Так, в Алматинской области зафиксирован кортеж с выпускниками, высунувшимися из окон движущихся по трассе автомобилей. Видео правонарушителей распространилось в социальных сетях. Молодые люди грубо нарушали Правила дорожного движения, создавая аварийные ситуации во время движения. Кавалькада машин «виляла» по проезжей части, а пассажиры по пояс вылезали из окон, рискуя жизнью.

Фото: Kazinform

Все правонарушители были установлены полицейскими в ходе мониторинга социальных сетей. Установлен факт грубого нарушения Правил дорожного движения группой молодых людей, устроивших массовые катания в честь окончания учебного года.

- За выезд на встречную полосу движения, несоблюдение требований по перевозке пассажиров и пользованию ремнями безопасности, нарушение правил маневрирования, создание аварийной ситуации, а также управление транспортным средством, не прошедшим обязательный технический осмотр водители указанных на видео автотранспортных средств были привлечены к ответственности согласно действующему законодательству. Автомашины водворены на спецстоянку, - отметил начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов.

Кортеж из 12 машин грубо нарушил правила дорожного движения. Полицейские наказали водителей и водворили все авто на специализированную штрафную стоянку. В отношении водителей были составлены 84 административных протокола за нарушения правил перевозки пассажиров, непристегнутый ремень безопасности, использование СГУ, управление ТС с подложным госномером, нарушения правил маневрирования, создание аварийной ситуации. 12 автомашин водворены на специализированную штрафную стоянку.

Фото: Кадр из видео

Учитывая опыт прошлых лет, в этом году строевые подразделения полиции страны усилили профилактическую и разъяснительную работу. В частности, заблаговременно проводились встречи с руководителями фирм автомобильного проката. Полицейские призывают всех водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения РК, игнорирование которых приводит к трагическим последствиям. К родителям несовершеннолетних пассажиров, также нарушавших требования по безопасной перевозке пассажиров в транспортных средствах, принимаются меры административного воздействия за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

ДТП с участием молодых людей произошло и на трассе в Жамбылской области. По информации пресс-службы департамента полиции области, 25 мая 21-летний водитель автомашины марки «Тойота Камри», направляясь из села Жанаталап Жамбылского района в сторону села Актоган, не справившись с рулевым управлением, совершила самоопрокидывание транспорта на обочину дороги. В результате ДТП водитель скончалась на месте происшествия, а пассажиры – 17- и 20-летние граждане, а также выпускник 11 класса, оказались в больнице. По данному факту начато досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.

Фото: Kazinform

Помимо ДТП были и другие печальные инциденты.

Трагическое событие произошло в столице Казахстана, где несовершеннолетний с ножом напал на девушку, нанеся ей множественные ножевые ранения. Управление полиции района Есиль города Астаны расследует уголовное дело по факту покушения на убийство 18-летней девушки. Подозреваемый несовершеннолетний уже задержан и водворен в изолятор временного содержания. Назначены все необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование. Пока в интересах следствия иная информация не разглашается, подчеркнули в департаменте полиции.

Фото: Kazinform

В Алматы выпускницы одной из алматинских школ избили парня - в полиции возбудили уголовное дело по статье «хулиганство». В соцсетях распространилось видео, на котором молодые девушки избивают парня и глумятся над ним, снимая этот процесс на видео. В пресс-службе департамента полиции города Алматы отметили, что по данному факту хулиганства возбуждено уголовное дело, несовершеннолетние подозреваемые доставлены в полицию. В настоящее время с участием их родителей проводятся следственные действия. Другие обстоятельства устанавливаются.

Массовой дракой «отличились» выпускники школы села Боранкул в Мангистауской области, после чего 47 человек были задержаны полицией. Оказалось, что конфликт вспыхнул в ходе традиционной прогулки выпускников от школы до здания сельской администрации. Инцидент обошелся без пострадавших, а родители 11-классников уже попросили прощения за их поведение.

А вот в городе Жанаозен Мангистауской области «последний звонок» прошел в весьма позитивном ключе – в честь 20-летия со дня окончания школы выпускники подарили своему педагогу жилье.

Выпускники 2004 года общеобразовательной школы № 10 в Жанаозене 25 мая, совместно с благотворительным фондом «Көмек Жанаозен», подарили 3-комнатную квартиру своему учителю физики Гульнаре Каракойшиевой. От радости педагог расплакалась и поблагодарила своих учеников.