Подросток напал на школьницу с ножом в Астане

В столице Казахстана несовершеннолетний напал на девушку с ножом, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как пишут в социальных сетях, ученице 12 класса нанесены множественные ножевые ранения.

В столичном департаменте полиции сообщили, что управлением полиции района Есиль города Астаны расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство 18-летней девушки.