Кортеж выпускников устроил опасную езду в Алматинской области

Кортеж с выпускниками, высунувшимися из окон авто, попало на видео в Алматинской области. Все правонарушители установлены патрульными полицейскими, передает корреспондент агентства Kazinform.

Видео правонарушителей распространяется в соцсетях.

Начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов сообщил, что в ходе мониторинга социальных сетей полицейскими региона выявлен факт грубого нарушения правил дорожного движения группой молодых людей, устроивших массовые катания в честь окончания учебного года.

— Все правонарушители установлены патрульными полицейскими областного батальона. За выезд на встречную полосу движения, несоблюдение требований по перевозке пассажиров и пользованию ремнями безопасности, нарушение правил маневрирования, создание аварийной ситуации, а также управление транспортным средством, не прошедшим обязательный технический осмотр водители указанных на видео автотранспортных средств привлечены к ответственности согласно действующему законодательству. Автомашины водворены на спецстоянку, — отметил Бауржан Аленов.

Полиция региона призывает всех водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения РК. Их игнорирование, как правило, приводит к трагическим последствиям.