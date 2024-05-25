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    15:20, 25 Май 2024 | GMT +6

    Кортеж выпускников устроил опасную езду в Алматинской области

    Кортеж выпускников устроил опасную езду в Алматинской области
    Фото: кадр из видео

    Кортеж с выпускниками, высунувшимися из окон авто, попало на видео в Алматинской области. Все правонарушители установлены патрульными полицейскими, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Видео правонарушителей распространяется в соцсетях.

    Начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов сообщил, что в ходе мониторинга социальных сетей полицейскими региона выявлен факт грубого нарушения правил дорожного движения группой молодых людей, устроивших массовые катания в честь окончания учебного года.

    — Все правонарушители установлены патрульными полицейскими областного батальона. За выезд на встречную полосу движения, несоблюдение требований по перевозке пассажиров и пользованию ремнями безопасности, нарушение правил маневрирования, создание аварийной ситуации, а также управление транспортным средством, не прошедшим обязательный технический осмотр водители указанных на видео автотранспортных средств привлечены к ответственности согласно действующему законодательству. Автомашины водворены на спецстоянку, — отметил Бауржан Аленов.

    Полиция региона призывает всех водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения РК. Их игнорирование, как правило, приводит к трагическим последствиям.

    Теги:
    Полиция Водители Видео Алматинская область Авто школа
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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