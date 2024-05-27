Выпускник школы оказался в больнице после ДТП на трассе в Жамбылской области

Трагическое ДТП с участием молодых людей произошло на трассе в Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, 25 мая 21-летний водитель автомашины марки «Тойота Камри», направляясь из села Жанаталап в сторону села Актоган, не справившись с рулевым управлением, совершила самоопрокидывание транспорта на обочину дороги.

— В результате ДТП водитель скончалась на месте происшествия, — пояснили в ведомстве. — Ее пассажиры — 17- и 20-летние граждане, а также выпускник 11 класса, доставлены в больницу. Их состояние стабильное, находятся под наблюдением.

По данному факту начато досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.

В ведомстве напомнили, что накануне «последнего звонка» в школах региона официально на странице департамента полиции Жамбылской области, во всех региональных СМИ было опубликовано предупреждение о недопустимости выпускных кортежей, выезда на автомобилях.

Как сообщалось ранее, шоковую терапию приготовили для водителей на республиканской трассе — разбитая в ДТП машина должна была напомнить об опасностях на дороге. С начала этого года 51 человек погиб и 694 травмированы на дорогах Жамбылской области, 97% ДТП произошли по вине водителей.