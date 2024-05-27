РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:21, 26 Май 2024 | GMT +6

    Выпускник школы оказался в больнице после ДТП на трассе в Жамбылской области

    авария авто
    Фото: Kazinform

    Трагическое ДТП с участием молодых людей произошло на трассе в Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, 25 мая 21-летний водитель автомашины марки «Тойота Камри», направляясь из села Жанаталап в сторону села Актоган, не справившись с рулевым управлением, совершила самоопрокидывание транспорта на обочину дороги.

    — В результате ДТП водитель скончалась на месте происшествия, — пояснили в ведомстве. — Ее пассажиры — 17- и 20-летние граждане, а также выпускник 11 класса, доставлены в больницу. Их состояние стабильное, находятся под наблюдением.

    По данному факту начато досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.

    В ведомстве напомнили, что накануне «последнего звонка» в школах региона официально на странице департамента полиции Жамбылской области, во всех региональных СМИ было опубликовано предупреждение о недопустимости выпускных кортежей, выезда на автомобилях.

    Как сообщалось ранее, шоковую терапию приготовили для водителей на республиканской трассе — разбитая в ДТП машина должна была напомнить об опасностях на дороге. С начала этого года 51 человек погиб и 694 травмированы на дорогах Жамбылской области, 97% ДТП произошли по вине водителей.

    Теги:
    ДТП Регионы Казахстана Регионы Трассы Жамбылская область Несовершеннолетние Авто
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!