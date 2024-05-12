51 человек погиб и 694 травмированы с начала года на дорогах Жамбылской области

Шоковую терапию приготовили для водителей на республиканской трассе — продемонстрированная разбитая в ДТП машина должна была напомнить об опасностях на дороге, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, с начала 2024 года на территории Жамбылской области произошло 449 ДТП, в которых погиб 51 человек и 694 получили различные травмы. Статистический анализ показал, что 97% дорожно-транспортных происшествий произошли по вине водителей. Основными причинами являются превышение скоростного режима, несоблюдение дорожных знаков, выезд на встречную полосу движения.

Фото: пресс-служба департамента полиции Жамбылской области

— Полицейские Жамбылской области решили обратить внимание водителей на эту проблему необычным способом и провели акцию «Шоковая терапия», — рассказали в пресс-службе ведомства. — По республиканской трассе в сопровождении экипажа патрульных полицейских проехал эвакуатор с разбитым в ДТП автомобилем. Таким образом, полицейские призывали автовладельцев быть бдительными за рулем. Стражи порядка провели информационно-разъяснительную работу среди водителей, рассказывая о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения. Вы можете быть опытным водителем или же новичком — трагедия может внезапно случиться с каждым. Невнимательность и нарушения ПДД приводят к плачевным результатам. Цель этой акции — не напугать водителей, а заставить задуматься.

Как сообщалось ранее, подвыпивших водителей, представляющих повышенную общественную опасность, выявляют полицейские в Жамбылской области. За три месяца этого года к административной ответственности за нетрезвое вождение привлечено 179 водителей, при этом 13 — за вождение в пьяном виде, уже будучи лишенными за это права управления.