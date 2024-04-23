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    15:00, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    179 жамбылских водителей сели за руль пьяными за три месяца

    пьяный водитель
    Фото: Алина Тулебаева/ Kazinform

    Подвыпивших водителей, представляющих повышенную общественную опасность, выявляют полицейские в Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, за три месяца этого года к административной ответственности за нетрезвое вождение привлечено 179 водителей, при этом 13 — за вождение в пьяном виде, уже будучи лишенными за это права управления.

    — Несмотря на профилактическую работу, которую постоянно проводят сотрудники полиции, и значительное увеличение сроков лишения права управления транспортными средствами, водители в Жамбылской области продолжают садиться за руль пьяными и совершать дорожно-транспортные происшествия, — констатировали в ведомстве.

    Так, 13 апреля в селе Луговое полицейскими вовремя был выявлен факт грубого нарушения правил дорожного движения, из-за которого могла произойти трагедия на дороге. На улице Курымбаева в поле зрения сотрудников полиции попал автомобиль марки Volkswagen Vento. Согласно заключению медицинского освидетельствования, у 43-летнего водителя выявлено алкогольное опьянение «средней» степени.

    Далее выяснилось, что в 2023 году за аналогичное правонарушение мужчина уже был лишен права управления транспортными средствами на семь лет. По факту возбуждено уголовное дело. Автомобиль водворен в специализированную стоянку, — уточнили в ведомстве.

    — Управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из самых тяжких нарушений ПДД. Пьянство за рулем зачастую становится причиной горя ни в чем не повинных граждан, оставляя неизгладимый след на их судьбах, — напомнили в департаменте полиции Жамбылской области.

    Теги:
    МВД РК Полицейские Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Транспорт Алкоголь Жамбылская область
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
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