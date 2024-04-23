179 жамбылских водителей сели за руль пьяными за три месяца

Подвыпивших водителей, представляющих повышенную общественную опасность, выявляют полицейские в Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, за три месяца этого года к административной ответственности за нетрезвое вождение привлечено 179 водителей, при этом 13 — за вождение в пьяном виде, уже будучи лишенными за это права управления.

— Несмотря на профилактическую работу, которую постоянно проводят сотрудники полиции, и значительное увеличение сроков лишения права управления транспортными средствами, водители в Жамбылской области продолжают садиться за руль пьяными и совершать дорожно-транспортные происшествия, — констатировали в ведомстве.

Так, 13 апреля в селе Луговое полицейскими вовремя был выявлен факт грубого нарушения правил дорожного движения, из-за которого могла произойти трагедия на дороге. На улице Курымбаева в поле зрения сотрудников полиции попал автомобиль марки Volkswagen Vento. Согласно заключению медицинского освидетельствования, у 43-летнего водителя выявлено алкогольное опьянение «средней» степени.

Далее выяснилось, что в 2023 году за аналогичное правонарушение мужчина уже был лишен права управления транспортными средствами на семь лет. По факту возбуждено уголовное дело. Автомобиль водворен в специализированную стоянку, — уточнили в ведомстве.