Школьницы избили парня в Алматы: полиция возбудила дело

В соцсетях распространяется видео избиения парня школьницами, в полиции Алматы возбудили уголовное дело по статье «хулиганство», передает корреспондент агентства Kazinform.

На видео, опубликованном в Instagram, можно увидеть, как молодые девушки избивают парня и снимают этот процесс на видео. Предварительно сообщается, что на кадрах зафиксированы выпускницы одной из алматинских школ.

В департаменте полиции города отметили, что по факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

— Несовершеннолетние подозреваемые доставлены в полицию. В настоящее время с участием их родителей проводятся следственные действия. Другие обстоятельства устанавливаются, — прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

Напомним, в столице Казахстана несовершеннолетний напал на девушку с ножом. Как пишут в социальных сетях, ученице 12 класса нанесены множественные ножевые ранения.

Вчера кортеж из 12 машин с выпускниками грубо нарушал ПДД в Алматы: составлены 84 протокола.