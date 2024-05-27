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    18:21, 26 Май 2024 | GMT +6

    Школьницы избили парня в Алматы: полиция возбудила дело

    Школьницы избили парня в Алматы: полиция возбудила дело
    Фото: кадр из видео

    В соцсетях распространяется видео избиения парня школьницами, в полиции Алматы возбудили уголовное дело по статье «хулиганство», передает корреспондент агентства Kazinform.

    На видео, опубликованном в Instagram, можно увидеть, как молодые девушки избивают парня и снимают этот процесс на видео. Предварительно сообщается, что на кадрах зафиксированы выпускницы одной из алматинских школ. 

    В департаменте полиции города отметили, что по факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

    — Несовершеннолетние подозреваемые доставлены в полицию. В настоящее время с участием их родителей проводятся следственные действия. Другие обстоятельства устанавливаются, — прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

    Напомним, в столице Казахстана несовершеннолетний напал на девушку с ножом. Как пишут в социальных сетях, ученице 12 класса нанесены множественные ножевые ранения.

    Вчера кортеж из 12 машин с выпускниками грубо нарушал ПДД в Алматы: составлены 84 протокола.

    Теги:
    Соцсети Закон и право Полиция Несовершеннолетние Драка Алматы Социальные сети школа
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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