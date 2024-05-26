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    01:43, 26 Май 2024 | GMT +6

    Кортеж с выпускниками грубо нарушал ПДД в Алматы: составлены 84 протокола

    Кортеж с выпускниками грубо нарушал ПДД в Алматы: составлены 84 протокола
    Фото: кадр из видео

    Кортеж из 12 машин грубо нарушил правила дорожного движения в Алматы. Полицейские наказали водителей и водворили все авто на специализированную штрафную стоянку, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в департаменте полиции города, кортеж из 12 автомашин, в салоне которых находились молодые люди, часто высовывавшиеся из окон транспортных средств, двигался в микрорайоне «Коктобе». Эти противоправные действия зафиксированы системами видеонаблюдения.

    — Учитывая опыт прошлых лет, в этом году строевые подразделения полиции Алматы усилили профилактическую и праворазъяснительную работу. Как ранее сообщали, заблаговременно на базе полиции была проведена встреча с руководителями фирм автомобильного проката. Грубые нарушения ПДД пресечены. Указанный кортеж был задержан сотрудниками специализированного батальона, — проинформировал начальник управления местной полицейской службы ДП города полковник полиции Серик Шумаев.

    В отношений водителей составлены 84 административных протокола за нарушения правил перевозки пассажиров, непристегнутый ремень безопасности, использование СГУ, управление ТС с подложным госномером, нарушения правил маневрирования, создание аварийной ситуации. 12 автомашин водворены на специализированную штрафную стоянку.

    Ранее кортеж с выпускниками, высунувшимися из окон авто, попал на видео в Алматинской области. Все правонарушители были наказаны. 

    Теги:
    Дороги Полицейские Закон и право Полиция Алматы Авто школа Задержания
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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