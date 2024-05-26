Кортеж с выпускниками грубо нарушал ПДД в Алматы: составлены 84 протокола

Кортеж из 12 машин грубо нарушил правила дорожного движения в Алматы. Полицейские наказали водителей и водворили все авто на специализированную штрафную стоянку, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в департаменте полиции города, кортеж из 12 автомашин, в салоне которых находились молодые люди, часто высовывавшиеся из окон транспортных средств, двигался в микрорайоне «Коктобе». Эти противоправные действия зафиксированы системами видеонаблюдения.

— Учитывая опыт прошлых лет, в этом году строевые подразделения полиции Алматы усилили профилактическую и праворазъяснительную работу. Как ранее сообщали, заблаговременно на базе полиции была проведена встреча с руководителями фирм автомобильного проката. Грубые нарушения ПДД пресечены. Указанный кортеж был задержан сотрудниками специализированного батальона, — проинформировал начальник управления местной полицейской службы ДП города полковник полиции Серик Шумаев.

В отношений водителей составлены 84 административных протокола за нарушения правил перевозки пассажиров, непристегнутый ремень безопасности, использование СГУ, управление ТС с подложным госномером, нарушения правил маневрирования, создание аварийной ситуации. 12 автомашин водворены на специализированную штрафную стоянку.

Ранее кортеж с выпускниками, высунувшимися из окон авто, попал на видео в Алматинской области. Все правонарушители были наказаны.