Курултай: возможность открыто говорить о том, что нас волнует

— В ходе мероприятия 20 января Президент Касым-Жомарт Токаев выступит с речью, в которой обозначит основные направления дальнейшего развития Казахстана и затронет актуальные вопросы общественной жизни, — отметил помощник — пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай.



Хронология предыдущих заседаний:

2022 год – Улытау;

2023 год – Туркестан;

2024 год – Атырау;

2025 год – Бурабай.

От инициатив — к реформам

Национальный курултай, созданный по инициативе Президента в 2022 году, сразу после конституционного референдума, стал отражением курса на обновление политической системы и формирование постоянного пространства для диалога государства и общества. Это был момент, когда граждане хотели не только иметь возможность обозначить свои проблемы, но и понимать, что они услышанны властью. Курултай за четыре года своей работы стал площадкой доверия и диалога. Сегодня он воспринимается как живой механизм, отражающий потребности времени и голоса общества.

Тот факт, что в состав этого органа входят представители всех регионов и сфер деятельности, позволяет вынести на обсуждение широкий спектр проблем, волнующих казахстанцев, и определить пути практической реализации принятых решений.

Эффективность работы Курултая подтверждается конкретными результатами: за четыре года на его площадках было озвучено более 300 инициатив. Многие из них легли в основу укрепления принципа верховенства закона, что позже выразилось в новых инициативах по защите прав человека и ужесточении наказания за семейно-бытовое насилие. К примеру, благодаря озвученным на Курултае инициативам, приняты поправки по вопросам игорного бизнеса и борьбы с игровой зависимостью, закон о запрете на ввоз, производство, продажу и распространение вейпов.

Инфографика: Kazinform

Большое значение для укрепления национальной идентичности и единого подхода к государственным символам имели поправки по совершенствованию и централизации работы в области ономастики и геральдики. Поправки в законы о государственных наградах, ужесточении наказания за вандализм, по вопросам начисления детям средств из Национального фонда РК внесли весомый вклад в сохранение культурного наследия и обеспечения социальной поддержки и будущего благополучия подрастающего поколения.

Таким образом, Национальный курултай превратился в динамичную структуру, которая развивается вместе со страной. Его ценность — в способности соединять традицию и современность, превращая общественные идеи в реальные шаги на пути реформ.

Каковы ожидания от диалога на берегах Сырдарьи

Формат заседаний — пленарные дискуссии и работа секций — позволяет уйти от формализма и сосредоточиться на поиске идей. Ожидается, что предстоящее заседание также станет источником новых инициатив, направленных на решение актуальных проблем Казахстана. По словам депутата Мажилиса, члена Национального курултая Сергея Пономарева, круг поднимаемых тем традиционно будет широким.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Высказывания могут касаться внешней и внутренней политики страны, вопросов государственности, коммунального хозяйства, межэтнических отношений.

— Национальный курултай сегодня — это, прежде всего, честный разговор. Здесь мы уходим от кабинетного языка и говорим о том, что действительно волнует людей в городах и селах. Это такое пространство доверия, где каждый имеет возможность говорить прямо, спокойно и по существу. Именно такая культура разговора стала отличительной чертой политического курса, который последовательно задает Президент. Такого быстрого лифта, когда еще утром озвучена проблема, а вечером по ней уже принято решение, я нигде не знаю: чтобы пожелания, чаяния, мудрые высказывания людей так быстро были услышаны Главой государства. В последствии это может стать законопроектом, новой программой, заинтересовать ведомства, главное, предложения членов Курултая не остануться без обратной реакции, — подчеркнул он.

По мнению депутата, в повестку предстоящего заседания могут войти вопросы искусственного интеллекта и цифровизации, новые форматы изучения государственного языка, экологическая проблематика, а также тема парламентской реформы и изменений в Конституции. Ведь именно эти направления волнуют общество сегодня, а значит, так или иначе, будут озвучены в панельных секциях.

Председатель Казахстанского союза юристов, члена Национального курултая Серик Акылбай отметил, что проводилась очень многостороння подготовка к дискуссионной работе в рамках V Курултая, что свидетельствует о серьезности подхода и высокой значимости предстоящих дискуссий

Фото: пресс-служба Департамента юстиции г. Астана

— В рамках Курултая я планирую поднять тему правового просвещения. Это важный вопрос для дальнейшего развития общества и укрепления правовой культуры граждан, — поделился мыслями Серик Акылбай.

Национальный курултай в Кызылорде обещает стать еще одной важной вехой в политической и общественной жизни страны. Ведь его ценность — в способности объединять традицию и современность, превращая общественные идеи в реальные шаги на пути реформ и укрепления единства Казахстана.

Первые четыре заседания проходили в Улытау, Туркестане, Атырау и Бурабае. По итогам работы последнего курултая было принято 16 законов, сообщил Государственный советник Ерлан Карин. Подробнее о том, какие законопроекты были предложены и приняты, читайте здесь.

О значении института Курултая в сегодняшней общественно-политической системе Казахстана — в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.