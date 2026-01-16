Курултай: от диалога — к общественному договору
20 января в Кызылорде пройдет V заседание Национального курултая. Эта форма диалога общества и власти стала знаковой площадкой для принятия важных для страны решений. О значении института Курултая в сегодняшней общественно-политической системе Казахстана — в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.
Традиции степной демократии
Национальный курултай за четыре года превратился в важнейший институт общественного диалога, объединивший традиции степной демократии и современные запросы на участие граждан в управлении страной. От сакрального Улытау до Кызылорды эта площадка стала символом консолидации общества, где обсуждаются ключевые вопросы национальной идентичности, экономики, культуры и будущего Казахстана.
Курс на строительство «Слышащего государства», объявленный Президентом Касым-Жомартом Токаевым, обозначил новый запрос на более активное участие граждан в принятии важных для страны решений. Несмотря на регулярные заседания общественных советов и приемы граждан, голоса людей нередко не доходили до центральных органов власти, остававшись без должного внимания. Требовались новые площадки для диалога власти и общества.
Ответом стало решение создать единую, открытую дискуссионную площадку, где представители всех регионов и социальных групп могли бы высказать свое видение развития страны, предложить инициативы, способные лечь в основу важных государственных решений.
В 2022 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой о создании Национального курултая, ориентированного на диалог, консолидацию и совместный поиск решений. С тех пор Национальный курултай проводится ежегодно.
— Созыв Курултая — древняя традиция. На таких представительных встречах наши предки обсуждали важные вопросы. Люди, предварительно посовещавшись друг с другом, принимали необходимые решения. И такие решения объединяли весь народ. В нашей истории были курултаи, которые решали судьбу нации. Многие из них проходили в важное для нашего народа время. После Таласского курултая Золотая Орда стала независимым государством. Курултаи в Каракуме и Ордабасы объединили наш народ для защиты Родины. На первом казахском курултае в Оренбурге была образована партия «Алаш», на втором — провозглашена Алашская автономия, — подчеркнул Глава государства, открывая первое заседание Национального курултая в Улытау в 2022 году.
За четыре года Национальный курултай стал ключевой площадкой общественного диалога в Казахстане: проведены заседания в Улытау, Туркестане, Атырау и Бурабае, выработаны инициативы по социальным реформам, развитию экономики и укреплению гражданского участия.
— На мой взгляд, Национальный Курултай близок к понятию «совещательная демократия». Привлечение большого числа экспертов и общественных деятелей из абсолютно разных регионов и отраслей позволяет получить спектр мнений, который не всегда удается получить в рамках мейнстрима. В этом и ценность Курултая и любого большого консультативно-совещательного органа, — добавил политолог Марат Шибутов.
В то же время в государственной политике важно учитывать и интересы меньшинства, что и делает формат Национального курултая принципиально иным.
— Поэтому Президент чередует объявление важных вещей как в рамках посланий в стенах парламента, так и на заседаниях Курултая. Однако я напомню, что часть заявлений им делается и на расширенных заседаниях правительства и на встречах с общественностью в регионах, так что все распределяется равномерно, — уверен эксперт.
Академик Национальной академии права Казахстана Еркеш Нурпеисов подчеркнул, что ключевое преимущество Курултая заключается в его широкой представительности и вовлечении самых разных слоев общества.
— Причем нет квот — в Курултае участвуют известные деятели, представители молодежи, разных профессий, в том числе творческих. Сейчас, хоть и формат Курултая отличается от исторического, он по-прежнему имеет большое значение, — считает академик.
Национальный Курултай уже четырежды собирался в разных регионах страны: в Улытау в 2022 году, в Туркестане в 2023, в Атырау в 2024 и в Бурабае в 2025. А в этом году встреча пройдет в Кызылорде накануне 100-летия исторического решения о переносе столицы в этот город, на чем Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал акцент еще в прошлом году.
От Улытау до Кызылорды
На первом Курултае, прошедшем в Улытау, центральными темами обсуждения стали вопросы национальной идентичности, культуры и развития казахского языка. Одним из ключевых решений по итогам встречи стало восстановление Дня Республики в статусе национального праздника.
Тогда Президент обозначил символическое значение проведения Курултая в сакральном Улытау как знак единства страны и целостности нации.
— Улытау — расположенный в самом сердце Великой степи, был свидетелем многих исторических событий. Здесь состоялось немало важных встреч, определивших судьбу нации. Эта святая земля хранит следы правителей Золотой Орды и казахских ханов. Мы здесь для того, чтобы преемственность поколений продолжалась, — подчеркнул Глава государства Касым-Жомарт Токаев.
В 2023 году в Туркестане прошел второй Курултай «Әділетті Қазақстан — Адал азамат» («Справедливый Казахстан — Честный гражданин»). Тогда Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул статус города как важного политического центра страны. Главными темами заседания стали принципы справедливости, честности и прозрачности в обществе.
На встрече Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость упорядочить гербы регионов и городов, реформировать систему государственных наград, а также активно воспитывать молодое поколение и продвигать культурное наследие через «мягкую силу». Особое внимание было уделено укреплению исторического самосознания нации, археологии как инструменту изучения истории, а также правильному регулированию наименований населенных пунктов с учетом общенациональных приоритетов.
Кроме того, для укрепления территориальной целостности Глава государства объявил о восстановлении трех приграничных районов: Катон-Карагайского, Маркакольского и Маканчинского.
Третий курултай «Адал адам — Адал еңбек — Адал табыс» («Честный человек — Честный труд — Честный доход») прошел в 2024 году в Атырау. Именно в этом городе некогда располагался легендарный город Сарайшык — административный и торговый центр Улуса Джучи и Казахского ханства, через который пролегал Великий шелковый путь.
— Из этого места наши знаменитые ханы правили Великой степью, некоторые из них нашли тут вечный покой. По мнению историков, именно здесь похоронен Касым хан, превративший Казахское ханство в мощное государство. Одним словом, Сарайшык занимает особое место в нашей многовековой истории, — подчеркнул Глава государства.
На встрече Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность развития казахского языка, поручил включить уникальные природные и историко-культурные объекты в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, защитить петроглифы и восстановить покров на могиле Ходжи Ахмеда Яссауи.
При этом Президент призвал бороться с социальными пороками: наркоторговлей, лудоманией, насилием, буллингом, вандализмом и расточительством. К сведению, в 2024 году в рамках инициатив Курултая были приняты девять законов, направленных на защиту женщин и детей, а также на борьбу с лудоманией и вандализмом.
В 2025 году четвертый Национальный Курултай прошел в Бурабае. Президент сосредоточился на развитии туризма, науки, образования и цифровой трансформации. Глава государства также предложил создать два наукограда — около Алматы и в Курчатове, анонсировал строительство новой автомагистрали Астана–Аркалык–Торгай–Ыргыз и восстановление аэропорта в Аркалыке с новым аэровокзалом.
Особое внимание было уделено развитию курортной зоны Бурабай, включая строительство нового Конгресс-центра. Также он подчеркнул важность сохранения природы: восстановление популяции туранского тигра и снежных барсов, охрана каспийских тюленей, розовых фламинго и других уникальных животных. Для этого предложено создать Международный фонд охраны биологического разнообразия, который Президент готов возглавить лично.
Таким образом, за годы своей работы Национальный курултай утвердился как ключевой институт, вырабатывающий идеи и весомые решения для укрепления общественной консолидации в Казахстане. На четырех заседаниях и рабочих встречах участники Курултая выдвинули ряд значимых инициатив, направленных на развитие страны. Большинство из них уже нашли практическое воплощение в разных сферах — были приняты конкретные меры и законы, направленные на улучшение жизни граждан и укрепление института государства.
Напомним, в июне 2025 года в рамках реализации инициатив Курултая было принято 16 законов, о чем писал Государственный советник Ерлан Карин в своем Telegram-канале. О том, какие именно законопроекты были предложены и приняты на площадке Курултая, читайте в материале.