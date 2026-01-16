Курултай: от диалога — к общественному договору

Традиции степной демократии

Национальный курултай за четыре года превратился в важнейший институт общественного диалога, объединивший традиции степной демократии и современные запросы на участие граждан в управлении страной. От сакрального Улытау до Кызылорды эта площадка стала символом консолидации общества, где обсуждаются ключевые вопросы национальной идентичности, экономики, культуры и будущего Казахстана.

Курс на строительство «Слышащего государства», объявленный Президентом Касым-Жомартом Токаевым, обозначил новый запрос на более активное участие граждан в принятии важных для страны решений. Несмотря на регулярные заседания общественных советов и приемы граждан, голоса людей нередко не доходили до центральных органов власти, остававшись без должного внимания. Требовались новые площадки для диалога власти и общества.

Фото: Акорда

Ответом стало решение создать единую, открытую дискуссионную площадку, где представители всех регионов и социальных групп могли бы высказать свое видение развития страны, предложить инициативы, способные лечь в основу важных государственных решений.

В 2022 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой о создании Национального курултая, ориентированного на диалог, консолидацию и совместный поиск решений. С тех пор Национальный курултай проводится ежегодно.

— Созыв Курултая — древняя традиция. На таких представительных встречах наши предки обсуждали важные вопросы. Люди, предварительно посовещавшись друг с другом, принимали необходимые решения. И такие решения объединяли весь народ. В нашей истории были курултаи, которые решали судьбу нации. Многие из них проходили в важное для нашего народа время. После Таласского курултая Золотая Орда стала независимым государством. Курултаи в Каракуме и Ордабасы объединили наш народ для защиты Родины. На первом казахском курултае в Оренбурге была образована партия «Алаш», на втором — провозглашена Алашская автономия, — подчеркнул Глава государства, открывая первое заседание Национального курултая в Улытау в 2022 году.

За четыре года Национальный курултай стал ключевой площадкой общественного диалога в Казахстане: проведены заседания в Улытау, Туркестане, Атырау и Бурабае, выработаны инициативы по социальным реформам, развитию экономики и укреплению гражданского участия.

— На мой взгляд, Национальный Курултай близок к понятию «совещательная демократия». Привлечение большого числа экспертов и общественных деятелей из абсолютно разных регионов и отраслей позволяет получить спектр мнений, который не всегда удается получить в рамках мейнстрима. В этом и ценность Курултая и любого большого консультативно-совещательного органа, — добавил политолог Марат Шибутов.

В то же время в государственной политике важно учитывать и интересы меньшинства, что и делает формат Национального курултая принципиально иным.

— Поэтому Президент чередует объявление важных вещей как в рамках посланий в стенах парламента, так и на заседаниях Курултая. Однако я напомню, что часть заявлений им делается и на расширенных заседаниях правительства и на встречах с общественностью в регионах, так что все распределяется равномерно, — уверен эксперт.

Фото: Ақорда

Академик Национальной академии права Казахстана Еркеш Нурпеисов подчеркнул, что ключевое преимущество Курултая заключается в его широкой представительности и вовлечении самых разных слоев общества.

— Причем нет квот — в Курултае участвуют известные деятели, представители молодежи, разных профессий, в том числе творческих. Сейчас, хоть и формат Курултая отличается от исторического, он по-прежнему имеет большое значение, — считает академик.

Национальный Курултай уже четырежды собирался в разных регионах страны: в Улытау в 2022 году, в Туркестане в 2023, в Атырау в 2024 и в Бурабае в 2025. А в этом году встреча пройдет в Кызылорде накануне 100-летия исторического решения о переносе столицы в этот город, на чем Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал акцент еще в прошлом году.

От Улытау до Кызылорды

На первом Курултае, прошедшем в Улытау, центральными темами обсуждения стали вопросы национальной идентичности, культуры и развития казахского языка. Одним из ключевых решений по итогам встречи стало восстановление Дня Республики в статусе национального праздника.

Тогда Президент обозначил символическое значение проведения Курултая в сакральном Улытау как знак единства страны и целостности нации.

— Улытау — расположенный в самом сердце Великой степи, был свидетелем многих исторических событий. Здесь состоялось немало важных встреч, определивших судьбу нации. Эта святая земля хранит следы правителей Золотой Орды и казахских ханов. Мы здесь для того, чтобы преемственность поколений продолжалась, — подчеркнул Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

В 2023 году в Туркестане прошел второй Курултай «Әділетті Қазақстан — Адал азамат» («Справедливый Казахстан — Честный гражданин»). Тогда Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул статус города как важного политического центра страны. Главными темами заседания стали принципы справедливости, честности и прозрачности в обществе.

Фото: Акорда

На встрече Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость упорядочить гербы регионов и городов, реформировать систему государственных наград, а также активно воспитывать молодое поколение и продвигать культурное наследие через «мягкую силу». Особое внимание было уделено укреплению исторического самосознания нации, археологии как инструменту изучения истории, а также правильному регулированию наименований населенных пунктов с учетом общенациональных приоритетов.

Кроме того, для укрепления территориальной целостности Глава государства объявил о восстановлении трех приграничных районов: Катон-Карагайского, Маркакольского и Маканчинского.

Третий курултай «Адал адам — Адал еңбек — Адал табыс» («Честный человек — Честный труд — Честный доход») прошел в 2024 году в Атырау. Именно в этом городе некогда располагался легендарный город Сарайшык — административный и торговый центр Улуса Джучи и Казахского ханства, через который пролегал Великий шелковый путь.

— Из этого места наши знаменитые ханы правили Великой степью, некоторые из них нашли тут вечный покой. По мнению историков, именно здесь похоронен Касым хан, превративший Казахское ханство в мощное государство. Одним словом, Сарайшык занимает особое место в нашей многовековой истории, — подчеркнул Глава государства.

Фото: Акорда

На встрече Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность развития казахского языка, поручил включить уникальные природные и историко-культурные объекты в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, защитить петроглифы и восстановить покров на могиле Ходжи Ахмеда Яссауи.

При этом Президент призвал бороться с социальными пороками: наркоторговлей, лудоманией, насилием, буллингом, вандализмом и расточительством. К сведению, в 2024 году в рамках инициатив Курултая были приняты девять законов, направленных на защиту женщин и детей, а также на борьбу с лудоманией и вандализмом.

В 2025 году четвертый Национальный Курултай прошел в Бурабае. Президент сосредоточился на развитии туризма, науки, образования и цифровой трансформации. Глава государства также предложил создать два наукограда — около Алматы и в Курчатове, анонсировал строительство новой автомагистрали Астана–Аркалык–Торгай–Ыргыз и восстановление аэропорта в Аркалыке с новым аэровокзалом.

Особое внимание было уделено развитию курортной зоны Бурабай, включая строительство нового Конгресс-центра. Также он подчеркнул важность сохранения природы: восстановление популяции туранского тигра и снежных барсов, охрана каспийских тюленей, розовых фламинго и других уникальных животных. Для этого предложено создать Международный фонд охраны биологического разнообразия, который Президент готов возглавить лично.

Фото: Kazinform

Таким образом, за годы своей работы Национальный курултай утвердился как ключевой институт, вырабатывающий идеи и весомые решения для укрепления общественной консолидации в Казахстане. На четырех заседаниях и рабочих встречах участники Курултая выдвинули ряд значимых инициатив, направленных на развитие страны. Большинство из них уже нашли практическое воплощение в разных сферах — были приняты конкретные меры и законы, направленные на улучшение жизни граждан и укрепление института государства.

Напомним, в июне 2025 года в рамках реализации инициатив Курултая было принято 16 законов, о чем писал Государственный советник Ерлан Карин в своем Telegram-канале. О том, какие именно законопроекты были предложены и приняты на площадке Курултая, читайте в материале.