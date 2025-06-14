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    10:40, 14 Июнь 2025 | GMT +5

    Какие законы приняты благодаря инициативам Национального курултая

    Сегодня исполнилось три года со дня создания Национального курултая – одного из ключевых инструментов реализации президентской концепции «Слышащего государства». За это время было принято 16 законов в рамках реализации инициатив Национального курултая. Об этом сообщил Государственный советник Ерлан Карин в своем Telegram-канале. 

    Ерлан Карин
    Фото: akorda.kz

    Состав Курултая постоянно обновляется, в него входят депутаты Парламента, представители политических партий, крупных отраслевых объединений образования, науки, культуры, бизнеса, медицины, спорта, защиты прав человека, представители региональных общественных советов, молодежные лидеры и активисты.

    За время своей работы Национальный курултай состоялся как ключевой институт, направленный на генерацию идей и формулирование стратегических шагов для укрепления общественной консолидации в Казахстане. 

    На проведших четырех заседаниях и рабочих встречах членами Курултая было выдвинуто множество инициатив, большинство из которых уже реализованы.

    Национальный курултай
    Фото: Акорда

    Именно на площадке Курултая было предложено принять такие важные документы как: 

    • Комплексный план по продвижению идеологии ценности труда в обществе на 2023 – 2025 годы.
    • Концепция развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023 – 2029 годы.
    • План действий по реализации Информационной доктрины Казахстана на 2023-2025 годы.
    • Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы. Сейчас идет разработка аналогичного плана на 2026-2028 годы.
    • Комплексный план по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании на 2024 – 2026 годы
    • Дорожная карта по профилактике употребления электронных сигарет/вейпов среди школьников и молодежи на 2023-2025 годы.
    • Программа «Детская библиотека». 
    • Дорожная карта развития и поддержки волонтерства в Республике Казахстан на 2024-2026 годы
      Важным также является гуманитарное направление работы Курултая:
    • Государственному историко-культурному музею-заповеднику «Әзірет Сұлтан» присвоен национальный статус.
    • Создан Научный центр Ясауиведения, проведен Международный научный симпозиум о наследии Х.А. Ясауи. 
    • Разработана Единая программа воспитания в школах «Адал Азамат», основанная на общенациональных ценностях.
    • Учрежден Национальный день книги, который впервые отмечался 23 апреля этого года.

    Знаковым показателем результативности работы является принятие 16 законов в рамках реализации инициатив Национального курултая:

    1. Поправки в Закон «О праздниках в Республике Казахстан» (Дню Республики – 25 октября присвоен статус национального праздника).
    2. Закон «Об особом статусе города Туркестана». 
    3. Поправки в закон «О государственной молодежной политике» 
    4. Пакет законодательных мер по поддержке креативной индустрии. 
    5. Поправки в законодательство по вопросам науки и образования. 
    6. Поправки по 9 новым почетным званиям для рабочих профессий.
    7. Поправки по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. 
    8. Поправки по дифференциации ответственности наркокурьеров и производителей наркотиков. 
    9. Поправки по запрету вейпов, некурительных табачных изделий. 
    10.  Поправки по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности.
    11.  Поправки по вандализму и защите природных объектов. 
    12.  Поправки в законодательство по вопросам масс-медиа. 
    13.  Закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе».
    14.  Поправки о присвоении ордену «Айбын» имен легендарных воинов-героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева.
    15.  Поправки по вопросам ономастики и по единому стандарту символики. 
    16.  Закон, запрещающий изготовление и награждение общественными наградами, схожих с госнаградами.

    Также идет разработка и планируется принятие еще 5 законов:

    1. В сфере археологии.
    2. По комплексной поддержке детей с особыми потребностями. 
    3. По созданию наукоградов.
    4. О неправительственных организациях.
    5. О государственном социальном заказе.

    Как отметил Ерлан Карин, в целом Национальный курултай стал площадкой формирования долгосрочной повестки развития страны. Так, по итогам 3 заседания Правительством принят и реализуется Национальный инфраструктурный план до 2029 года.

    На 4 заседании в своем выступлении Глава государства определил пять приоритетных направлений развития страны к 40-летию Независимости: цифровизация и искусственный интеллект; транспорт и транзит; энергетика; агропромышленный сектор; человеческий капитал.

    Напомним, 16 июня 2022 года в области Улытау состоялось первое заседание Национального курултая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

    Теги:
    Законопроекты Общество Ерлан Карин Национальный курултай
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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