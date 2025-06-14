Какие законы приняты благодаря инициативам Национального курултая

Состав Курултая постоянно обновляется, в него входят депутаты Парламента, представители политических партий, крупных отраслевых объединений образования, науки, культуры, бизнеса, медицины, спорта, защиты прав человека, представители региональных общественных советов, молодежные лидеры и активисты.

За время своей работы Национальный курултай состоялся как ключевой институт, направленный на генерацию идей и формулирование стратегических шагов для укрепления общественной консолидации в Казахстане.

На проведших четырех заседаниях и рабочих встречах членами Курултая было выдвинуто множество инициатив, большинство из которых уже реализованы.

Фото: Акорда

Именно на площадке Курултая было предложено принять такие важные документы как:

Комплексный план по продвижению идеологии ценности труда в обществе на 2023 – 2025 годы.

Концепция развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023 – 2029 годы.

План действий по реализации Информационной доктрины Казахстана на 2023-2025 годы.

Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы. Сейчас идет разработка аналогичного плана на 2026-2028 годы.

Комплексный план по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании на 2024 – 2026 годы

Дорожная карта по профилактике употребления электронных сигарет/вейпов среди школьников и молодежи на 2023-2025 годы.

Программа «Детская библиотека».

Дорожная карта развития и поддержки волонтерства в Республике Казахстан на 2024-2026 годы

Важным также является гуманитарное направление работы Курултая:

Важным также является гуманитарное направление работы Курултая: Государственному историко-культурному музею-заповеднику «Әзірет Сұлтан» присвоен национальный статус.

Создан Научный центр Ясауиведения, проведен Международный научный симпозиум о наследии Х.А. Ясауи.

Разработана Единая программа воспитания в школах «Адал Азамат», основанная на общенациональных ценностях.

Учрежден Национальный день книги, который впервые отмечался 23 апреля этого года.

Знаковым показателем результативности работы является принятие 16 законов в рамках реализации инициатив Национального курултая:

Поправки в Закон «О праздниках в Республике Казахстан» (Дню Республики – 25 октября присвоен статус национального праздника). Закон «Об особом статусе города Туркестана». Поправки в закон «О государственной молодежной политике» Пакет законодательных мер по поддержке креативной индустрии. Поправки в законодательство по вопросам науки и образования. Поправки по 9 новым почетным званиям для рабочих профессий. Поправки по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Поправки по дифференциации ответственности наркокурьеров и производителей наркотиков. Поправки по запрету вейпов, некурительных табачных изделий. Поправки по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности. Поправки по вандализму и защите природных объектов. Поправки в законодательство по вопросам масс-медиа. Закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе». Поправки о присвоении ордену «Айбын» имен легендарных воинов-героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева. Поправки по вопросам ономастики и по единому стандарту символики. Закон, запрещающий изготовление и награждение общественными наградами, схожих с госнаградами.

Также идет разработка и планируется принятие еще 5 законов:

В сфере археологии. По комплексной поддержке детей с особыми потребностями. По созданию наукоградов. О неправительственных организациях. О государственном социальном заказе.

Как отметил Ерлан Карин, в целом Национальный курултай стал площадкой формирования долгосрочной повестки развития страны. Так, по итогам 3 заседания Правительством принят и реализуется Национальный инфраструктурный план до 2029 года.

На 4 заседании в своем выступлении Глава государства определил пять приоритетных направлений развития страны к 40-летию Независимости: цифровизация и искусственный интеллект; транспорт и транзит; энергетика; агропромышленный сектор; человеческий капитал.

Напомним, 16 июня 2022 года в области Улытау состоялось первое заседание Национального курултая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева.