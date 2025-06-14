Какие законы приняты благодаря инициативам Национального курултая
Сегодня исполнилось три года со дня создания Национального курултая – одного из ключевых инструментов реализации президентской концепции «Слышащего государства». За это время было принято 16 законов в рамках реализации инициатив Национального курултая. Об этом сообщил Государственный советник Ерлан Карин в своем Telegram-канале.
Состав Курултая постоянно обновляется, в него входят депутаты Парламента, представители политических партий, крупных отраслевых объединений образования, науки, культуры, бизнеса, медицины, спорта, защиты прав человека, представители региональных общественных советов, молодежные лидеры и активисты.
За время своей работы Национальный курултай состоялся как ключевой институт, направленный на генерацию идей и формулирование стратегических шагов для укрепления общественной консолидации в Казахстане.
На проведших четырех заседаниях и рабочих встречах членами Курултая было выдвинуто множество инициатив, большинство из которых уже реализованы.
Именно на площадке Курултая было предложено принять такие важные документы как:
- Комплексный план по продвижению идеологии ценности труда в обществе на 2023 – 2025 годы.
- Концепция развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023 – 2029 годы.
- План действий по реализации Информационной доктрины Казахстана на 2023-2025 годы.
- Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы. Сейчас идет разработка аналогичного плана на 2026-2028 годы.
- Комплексный план по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании на 2024 – 2026 годы
- Дорожная карта по профилактике употребления электронных сигарет/вейпов среди школьников и молодежи на 2023-2025 годы.
- Программа «Детская библиотека».
- Дорожная карта развития и поддержки волонтерства в Республике Казахстан на 2024-2026 годы
Важным также является гуманитарное направление работы Курултая:
- Государственному историко-культурному музею-заповеднику «Әзірет Сұлтан» присвоен национальный статус.
- Создан Научный центр Ясауиведения, проведен Международный научный симпозиум о наследии Х.А. Ясауи.
- Разработана Единая программа воспитания в школах «Адал Азамат», основанная на общенациональных ценностях.
- Учрежден Национальный день книги, который впервые отмечался 23 апреля этого года.
Знаковым показателем результативности работы является принятие 16 законов в рамках реализации инициатив Национального курултая:
- Поправки в Закон «О праздниках в Республике Казахстан» (Дню Республики – 25 октября присвоен статус национального праздника).
- Закон «Об особом статусе города Туркестана».
- Поправки в закон «О государственной молодежной политике»
- Пакет законодательных мер по поддержке креативной индустрии.
- Поправки в законодательство по вопросам науки и образования.
- Поправки по 9 новым почетным званиям для рабочих профессий.
- Поправки по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.
- Поправки по дифференциации ответственности наркокурьеров и производителей наркотиков.
- Поправки по запрету вейпов, некурительных табачных изделий.
- Поправки по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности.
- Поправки по вандализму и защите природных объектов.
- Поправки в законодательство по вопросам масс-медиа.
- Закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе».
- Поправки о присвоении ордену «Айбын» имен легендарных воинов-героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева.
- Поправки по вопросам ономастики и по единому стандарту символики.
- Закон, запрещающий изготовление и награждение общественными наградами, схожих с госнаградами.
Также идет разработка и планируется принятие еще 5 законов:
- В сфере археологии.
- По комплексной поддержке детей с особыми потребностями.
- По созданию наукоградов.
- О неправительственных организациях.
- О государственном социальном заказе.
Как отметил Ерлан Карин, в целом Национальный курултай стал площадкой формирования долгосрочной повестки развития страны. Так, по итогам 3 заседания Правительством принят и реализуется Национальный инфраструктурный план до 2029 года.
На 4 заседании в своем выступлении Глава государства определил пять приоритетных направлений развития страны к 40-летию Независимости: цифровизация и искусственный интеллект; транспорт и транзит; энергетика; агропромышленный сектор; человеческий капитал.
Напомним, 16 июня 2022 года в области Улытау состоялось первое заседание Национального курултая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева.