Национальный курултай стартовал в Улытау
УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – Началось первое заседание Национального курултая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Первое заседание Национального курултая при Президенте РК проходит в Улытауском регионе, который спустя четверть века вновь обрел статус области.
Как сообщалось ранее, сегодня Президент прибыл с рабочим визитом в Улытаускую область. Вчера был опубликован Указ Главы государства о создании Национального курултая.
В состав Национального курултая входят 117 человек из числа депутатов Мажилиса и членов АНК, представителей гражданского общества и политических партий, экспертов и членов Общественного совета регионов, предпринимателей.
Среди них - поэт Мухтар Шаханов, первый казахский космонавт Токтар Аубакиров, академик Аскар Жумадильдаев, экономист Жаксыбек Кулекеев, политик Алихан Байменов, журналист, медиа-менеджер, общественный деятель Ермурат Бапи, депутат парламента нескольких созывов Нуртай Сабильянов, балуан Даулет Турлыханов, ученый-биотехнолог Кунсулу Закария, религиовед Кайрат Жолдыбай и другие.