16 Июня 2022 14:58

Национальный курултай стартовал в Улытау

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – Началось первое заседание Национального курултая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первое заседание Национального курултая при Президенте РК проходит в Улытауском регионе, который спустя четверть века вновь обрел статус области.

Как сообщалось ранее, сегодня Президент прибыл с рабочим визитом в Улытаускую область. Вчера был опубликован Указ Главы государства о создании Национального курултая.

В состав Национального курултая входят 117 человек из числа депутатов Мажилиса и членов АНК, представителей гражданского общества и политических партий, экспертов и членов Общественного совета регионов, предпринимателей.

Среди них - поэт Мухтар Шаханов, первый казахский космонавт Токтар Аубакиров, академик Аскар Жумадильдаев, экономист Жаксыбек Кулекеев, политик Алихан Байменов, журналист, медиа-менеджер, общественный деятель Ермурат Бапи, депутат парламента нескольких созывов Нуртай Сабильянов, балуан Даулет Турлыханов, ученый-биотехнолог Кунсулу Закария, религиовед Кайрат Жолдыбай и другие.