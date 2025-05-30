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    18:15, 29 Май 2025 | GMT +5

    Курс на сближение: Касым-Жомарт Токаев принял Генсекретаря Совета Европы

    Президент Касым-Жомарт Токаев принял Генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент Касым-Жомарт Токаев принял Генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе
    Фото: Акорда

    В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления всестороннего сотрудничества между Казахстаном и Советом Европы.

    Глава государства подчеркнул приверженность нашей страны курсу на дальнейшее углубление взаимодействия с европейской организацией. Президент проинформировал о реализации масштабной программы политических реформ, направленных на построение Справедливого Казахстана.

    Со своей стороны Ален Берсе выразил готовность Совета Европы к дальнейшему взаимодействию с Казахстаном.

    Ранее Глава государства прнимал министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейля аль-Мазруи, министра-делегата по внешней торговле Франции, Гендиректора Международной организации по миграции Эми Поуп, председателя Глобального института зеленого роста Пан Ги Муна, вице-президента Google по Центральной и Восточной Европе Патрика Ворнкинга.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Европа
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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