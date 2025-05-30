Курс на сближение: Касым-Жомарт Токаев принял Генсекретаря Совета Европы

В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления всестороннего сотрудничества между Казахстаном и Советом Европы.

Глава государства подчеркнул приверженность нашей страны курсу на дальнейшее углубление взаимодействия с европейской организацией. Президент проинформировал о реализации масштабной программы политических реформ, направленных на построение Справедливого Казахстана.

Со своей стороны Ален Берсе выразил готовность Совета Европы к дальнейшему взаимодействию с Казахстаном.

Ранее Глава государства прнимал министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейля аль-Мазруи, министра-делегата по внешней торговле Франции, Гендиректора Международной организации по миграции Эми Поуп, председателя Глобального института зеленого роста Пан Ги Муна, вице-президента Google по Центральной и Восточной Европе Патрика Ворнкинга.