Курс на сближение: Касым-Жомарт Токаев принял Генсекретаря Совета Европы
Президент Касым-Жомарт Токаев принял Генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления всестороннего сотрудничества между Казахстаном и Советом Европы.
Глава государства подчеркнул приверженность нашей страны курсу на дальнейшее углубление взаимодействия с европейской организацией. Президент проинформировал о реализации масштабной программы политических реформ, направленных на построение Справедливого Казахстана.
Со своей стороны Ален Берсе выразил готовность Совета Европы к дальнейшему взаимодействию с Казахстаном.
Ранее Глава государства прнимал министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейля аль-Мазруи, министра-делегата по внешней торговле Франции, Гендиректора Международной организации по миграции Эми Поуп, председателя Глобального института зеленого роста Пан Ги Муна, вице-президента Google по Центральной и Восточной Европе Патрика Ворнкинга.