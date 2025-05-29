РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:12, 29 Май 2025 | GMT +5

    Глава государства отметил значительный вклад Google в цифровую трансформацию Казахстана

    В рамках Международного форума Астана состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с вице-президентом Google по Центральной и Восточной Европе Патриком Ворнкингом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев принял вице-президента Google по Центральной и Восточной Европе
    Фото: Акорда

    Глава государства отметил значительный вклад Google в цифровую трансформацию Казахстана.

    Касым-Жомарт Токаев обозначил стратегическую цель Казахстана – стать крупнейшим цифровым хабом Евразии и лидером во внедрении искусственного интеллекта во все сферы жизни. Для этого страна активно инвестирует в развитие цифровой и коммуникационной инфраструктуры, а также в увеличение вычислительных мощностей.

    Патрик Ворнкинг высоко оценил прогресс Казахстана в создании инфраструктуры и подготовке специалистов для построения цифрового будущего с использованием искусственного интеллекта.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Google Искусственный интеллект
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
    Сейчас читают