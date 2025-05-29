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    16:45, 29 Май 2025 | GMT +5

    Глава государства принял председателя Глобального института зеленого роста

    В рамках Международного форума Астана Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Глобального института зеленого роста, 8-м Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства принял председателя Глобального института зеленого роста
    Фото: Акорда

    Глава государства выразил благодарность Институту за экспертную поддержку в разработке Стратегии углеродной нейтральности Казахстана и участие в программе экологического восстановления высохшего дна Аральского моря.

    Пан Ги Мун высказался в поддержку усилий Казахстана в области устойчивого развития и подчеркнул важность расширения сотрудничества для реализации глобальных экологических инициатив.

    Ранее Глава государства прнимал министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейля аль-Мазруиминистра-делегата по внешней торговле Франции и Гендиректора Международной организации по миграции Эми Поуп.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Углеродная нейтральность Акорда Аральское море Экология
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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