Глава государства принял председателя Глобального института зеленого роста

Глава государства выразил благодарность Институту за экспертную поддержку в разработке Стратегии углеродной нейтральности Казахстана и участие в программе экологического восстановления высохшего дна Аральского моря.

Пан Ги Мун высказался в поддержку усилий Казахстана в области устойчивого развития и подчеркнул важность расширения сотрудничества для реализации глобальных экологических инициатив.

Ранее Глава государства прнимал министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейля аль-Мазруи, министра-делегата по внешней торговле Франции и Гендиректора Международной организации по миграции Эми Поуп.