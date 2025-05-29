Глава государства принял председателя Глобального института зеленого роста
В рамках Международного форума Астана Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Глобального института зеленого роста, 8-м Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Глава государства выразил благодарность Институту за экспертную поддержку в разработке Стратегии углеродной нейтральности Казахстана и участие в программе экологического восстановления высохшего дна Аральского моря.
Пан Ги Мун высказался в поддержку усилий Казахстана в области устойчивого развития и подчеркнул важность расширения сотрудничества для реализации глобальных экологических инициатив.
Ранее Глава государства прнимал министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейля аль-Мазруи, министра-делегата по внешней торговле Франции и Гендиректора Международной организации по миграции Эми Поуп.