Президент Казахстана принял Гендиректора Международной организации по миграции

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества по миграционным вопросам, защиты прав мигрантов и взаимодействия в рамках Стратегического плана МОМ на 2024–2028 годы.

Глава государства сообщил, что наша страна активно работает в сфере решения проблем незаконной миграции, противодействия торговли людьми и защиты прав казахстанцев, работающих за рубежом.

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В свою очередь Эми Поуп отметила важность председательства Казахстана в Алматинском процессе в 2025–2027 гг. в консультативной платформе для продвижения регионального диалога и содействия скоординированным мерам реагирования на проблемы, связанные с миграцией в Центральной Азии.

Стороны договорились на дальнейшее углубление сотрудничества, а также наращивания институционального потенциала и обмена передовым опытом для содействия устойчивому управлению миграцией в регионе.

Ранее Глава государства прнимал министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейля аль-Мазруи и министра-делегата по внешней торговле Франции.