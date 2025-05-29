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    15:44, 29 Май 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана принял Гендиректора Международной организации по миграции

    На полях Международного форума Астана состоялась встреч Президента Касым-Жомарта Токаева с Генеральным директором Международной организации по миграции — Агентства ООН по миграции Эми Поуп, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент Казахстана принял Генерального директора Международной организации по миграции
    Фото: Акорда

    В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества по миграционным вопросам, защиты прав мигрантов и взаимодействия в рамках Стратегического плана МОМ на 2024–2028 годы.

    Глава государства сообщил, что наша страна активно работает в сфере решения проблем незаконной миграции, противодействия торговли людьми и защиты прав казахстанцев, работающих за рубежом.

    Президент Казахстана принял Генерального директора Международной организации по миграции
    Фото: Акорда

    В свою очередь Эми Поуп отметила важность председательства Казахстана в Алматинском процессе в 2025–2027 гг. в консультативной платформе для продвижения регионального диалога и содействия скоординированным мерам реагирования на проблемы, связанные с миграцией в Центральной Азии.

    Стороны договорились на дальнейшее углубление сотрудничества, а также наращивания институционального потенциала и обмена передовым опытом для содействия устойчивому управлению миграцией в регионе.

    Ранее Глава государства прнимал министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейля аль-Мазруи и министра-делегата по внешней торговле Франции.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда ООН Миграция
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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