Курортный полуостров во Франции полностью эвакуировали из-за крупного пожара

Лесной пожар на юго-западе Франции вынудил власти полностью эвакуировать полуостров Кап-Ферре — один из самых популярных курортов страны. Стихия уже уничтожила десятки домов и пока остается не локализованной, передает агентство Kazinform со ссылкой на Белта .

По словам министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, к 24 июля площадь пожара превысила 10 тыс. гектаров. Около 40 тыс. человек уже эвакуированы или находятся в процессе эвакуации, в том числе тысячи туристов, отдыхавших в кемпингах и арендованных домах.

Эвакуация проводится поэтапно — «деревня за деревней». Людей вывозят морским транспортом или по единственной автомобильной дороге, соединяющей полуостров с материковой частью страны.

С огнем в Жиронде, к северу от залива Аркашон, борются около 800 пожарных и четыре самолета-амфибии. Пожар, возникший 22 июля, до настоящего времени не локализован. Для обеспечения безопасности движение по большинству дорог района, включая подъезды к мысу Ферре, закрыто для всех, кроме экстренных служб. По предварительным данным, огнем уничтожено около 80 жилых домов.

Еще один крупный лесной пожар вспыхнул вблизи курорта Бискарросс. Он охватил более 2,5 тыс. гектаров и вынудил эвакуировать около 25 тыс. человек.

По данным французских властей, в настоящее время в стране зарегистрированы 32 лесных пожара различной интенсивности. С начала года огнем уничтожено около 50 тыс. гектаров лесов — почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ученые связывают рост числа масштабных лесных пожаров с изменением климата. По их оценкам, Европа нагревается примерно вдвое быстрее, чем в среднем по миру, что способствует учащению экстремальных погодных явлений.

Экстремальная жара и засуха продолжают сохраняться в большинстве стран Южной Европы.

Напомним, более 10 тысяч человек эвакуировали из-за лесных пожаров в Испании, там объявлен режим ЧС. Также лесные пожары охватили Сицилию, власти объявили режим ЧС. Кроме того, север Германии также охвачен огнем.