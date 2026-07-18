Лесной пожар в Германии охватил почти 390 гектаров

Площадь лесного пожара в национальном парке Мюриц на севере Германии достигла около 388 гектаров. К ликвидации возгорания привлечены около 370 человек, включая военнослужащих Бундесвера (ВС ФРГ), передает агентство Kazinform со ссылкой на БЕЛТА .

Сообщение о возгорании поступило в понедельник. За это время власти несколько раз эвакуировали жителей близлежащих деревень.

Распространению огня способствует длительное отсутствие осадков. Дополнительную угрозу создает западный ветер, который усиливает пламя. По прогнозам, в выходные пожар может продолжить распространяться в восточном и юго-восточном направлениях.

Тушение осложняется тем, что на территории находится бывший советский военный полигон, где сохраняется опасность из-за неразорвавшихся боеприпасов. По этой причине пожарные работают преимущественно в восточной части очага, доступной для наземной техники и безопасной для спасателей.

Национальный парк Мюриц занимает площадь 322 квадратных километра. Большую часть его территории составляют сосновые леса, также здесь расположены 107 озер, включая часть озера Мюриц. С 1945 по 1993 год часть территории нынешнего заповедника использовалась Советской армией в качестве военного полигона.

Ранее сообщалось, что в Германия стали охлаждать дороги водой из-за экстремальной жары.