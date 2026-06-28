Германия начала охлаждать дороги водой из-за экстремальной жары

В Германии из-за экстремальной жары дорожные службы теперь распыляют воду на перегревающийся асфальт, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Власти пытаются охладить покрытие и не допустить закрытия дорог, как это уже случалось во время прошлых волн жары. При высокой температуре битум в асфальте размягчается и может выходить на поверхность. Дорога становится липкой и на ней появляются деформации, а тяжелые машины быстро разбивают покрытие.

Похожие меры тестируют и в других регионах, в том числе в Северном Рейне-Вестфалии и в Гессене.

Жара уже привела к реальным перекрытиям. Так, в Гамбурге из-за повреждения асфальта закрыли полосу движения примерно более чем на два километра, ориентировочно до понедельника. На старых бетонных участках опасность другая — плиты расширяются, вспучиваются и лопаются.

Ранее сообщалось, что аномальная жара в Европе привела к человеческим жертвам.