KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Конституция

    Германия начала охлаждать дороги водой из-за экстремальной жары

    В Германии из-за экстремальной жары дорожные службы теперь распыляют воду на перегревающийся асфальт, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    ь
    Фото: Bild

    Власти пытаются охладить покрытие и не допустить закрытия дорог, как это уже случалось во время прошлых волн жары. При высокой температуре битум в асфальте размягчается и может выходить на поверхность. Дорога становится липкой и на ней появляются деформации, а тяжелые машины быстро разбивают покрытие.

    Похожие меры тестируют и в других регионах, в том числе в Северном Рейне-Вестфалии и в Гессене.

    Жара уже привела к реальным перекрытиям. Так, в Гамбурге из-за повреждения асфальта закрыли полосу движения примерно более чем на два километра, ориентировочно до понедельника. На старых бетонных участках опасность другая — плиты расширяются, вспучиваются и лопаются.

    Ранее сообщалось, что аномальная жара в Европе привела к человеческим жертвам. 

    Дороги Мировые новости Жара Германия
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор