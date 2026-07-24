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    Более 10 тысяч человек эвакуировали из-за лесных пожаров в Испании, объявлен режим ЧС

    Власти Испании объявили чрезвычайную ситуацию национального значения в автономном сообществе Мадрид и провинции Авила из-за лесных пожаров, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Лесной пожар в национальном парке Мюриц охватил почти 390 гектаров
    Фото: berliner-telegraph

    Соответствующее уведомление опубликовано Министерством обороны Испании в социальной сети X.

    — В связи с пожарами в Мадриде и Авиле объявлена чрезвычайная ситуация национального значения, — говорится в сообщении.

    Из-за распространения огня эвакуированы более 10 тыс. человек.

    По данным экстренных служб автономного сообщества Мадрид, пожары пока не локализованы и не взяты под контроль.

    Кроме того, почти на всей территории Испании сохраняется чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности.

    Ранее сообщалось о том, что лесные пожары охватили Сицилию.

    Испания Лесные пожары Мировые новости
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор