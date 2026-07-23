Лесные пожары охватили Сицилию: власти объявили режим ЧС

На итальянском острове Сицилия из-за сильной жары и ветра бушуют масштабные лесные пожары, власти объявили режим ЧС и эвакуируют жителей, передает Kazinform со ссылкой на БЕЛТА .

По данным издания, итальянский остров Сицилия переживает разрушительную волну лесных пожаров, связанных с аномальной жарой и сильным ветром. Об этом сообщает телеканал Sky TG24.

Огонь уже уничтожил сотни гектаров территории и продолжает распространяться. Из-за сложной ситуации на острове введен режим чрезвычайной ситуации, сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Также к тушению очагов возгорания привлечены пожарные, силы гражданской обороны, а также авиация. Несмотря на усилия спасателей, взять стихию под контроль пока не удается.

Температура воздуха на Сицилии превышает 45 градусов, а сильный ветер значительно осложняет тушение. Самая напряженная обстановка наблюдается в районе Палермо — там пламя подошло близко к жилым кварталам. Из-за пожаров перекрываются дороги, возникают перебои с электричеством, горят сельскохозяйственные угодья и оливковые рощи.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством БЕЛТА.

Напомним, в Варшаве крупный пожар уничтожил автосалон Ford.