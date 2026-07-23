Крупный пожар уничтожил автосалон Ford в Варшаве

В Варшаве утром 23 июля произошел крупный пожар, охвативший автомастерскую и автосалон Ford, передает Kazinform со ссылкой на Белта .

К месту происшествия были направлены более 40 пожарных расчетов.

Как сообщил представитель городской пожарной службы, по прибытии спасателей выяснилось, что горят автомастерская и автосалон площадью около 80*40 метров. На момент начала тушения информации о людях, находившихся внутри зданий, не поступало.

Очевидцы рассказали, что после того как пламя охватило выставочные залы, были слышны взрывы автомобилей. По предварительной информации, все машины, находившиеся внутри, а также около десяти автомобилей, припаркованных возле здания, были уничтожены.

Черный дым от пожара был виден за несколько километров. В пожарной службе пояснили, что сильное задымление связано с горением автомобилей и большого количества пластиковых материалов.

К настоящему времени возгорание локализовано. Пожарные продолжают проливать конструкции зданий водой.

В полиции сообщили, что причины пожара пока неизвестны. Их установят после полного завершения работ по ликвидации последствий. По предварительным данным, общая площадь поврежденных строений составляет около 3,5 тыс. квадратных метров.

Ранее, в Варшаве полиция задержала 47-летнего мужчину с газовым пистолетом, который требовал встречи с президентом Польши Каролем Навроцким.