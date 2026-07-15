KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Вооруженный мужчина требовал встречи с президентом Польши

    У президентского дворца в Варшаве полиция задержала 47-летнего мужчину с газовым пистолетом, который требовал встречи с президентом Польши Каролем Навроцким, передает передает агентство Kazinform со ссылкой на Belta.by.

    Кароль Навроцкий
    Фото: Kazinform

    По данным источника, мужчина подошел к сотрудникам президентской охраны, заявил, что является сторонником Кароля Навроцкого, и потребовал организовать встречу с главой государства.

    Охранники заметили у него за поясом пистолет и вызвали полицию. Поскольку мужчина отказался добровольно передать оружие, правоохранители применили силу при задержании. Позже было установлено, что изъятый пистолет является газовым.

    Причины, по которым задержанный добивался встречи с президентом, пока не уточняются. По факту произошедшего начато расследование.

    Сообщается, что в момент инцидента Кароля Навроцкого в президентском дворце не было.

    Ранее агентство сообщало о запуске прямого рейса Алматы - Варшава.

    Польша В мире Мировые новости Нападение Оружие
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор