Вооруженный мужчина требовал встречи с президентом Польши

У президентского дворца в Варшаве полиция задержала 47-летнего мужчину с газовым пистолетом, который требовал встречи с президентом Польши Каролем Навроцким, передает передает агентство Kazinform со ссылкой на Belta.by .

По данным источника, мужчина подошел к сотрудникам президентской охраны, заявил, что является сторонником Кароля Навроцкого, и потребовал организовать встречу с главой государства.

Охранники заметили у него за поясом пистолет и вызвали полицию. Поскольку мужчина отказался добровольно передать оружие, правоохранители применили силу при задержании. Позже было установлено, что изъятый пистолет является газовым.

Причины, по которым задержанный добивался встречи с президентом, пока не уточняются. По факту произошедшего начато расследование.

Сообщается, что в момент инцидента Кароля Навроцкого в президентском дворце не было.

Ранее агентство сообщало о запуске прямого рейса Алматы - Варшава.