Прямой рейс из Алматы в Варшаву запускают с 31 мая

С 31 мая между крупнейшим городом Казахстана и столицей Польши запускается прямой авиарейс, передает корреспондент агентства Kazinform.

Новый маршрут Алматы — Варшава будет выполнять национальный авиаперевозчик Польши LOT Polish Airlines.

Полеты будут выполняться четыре раза в неделю на современных авиалайнерах Boeing 737 MAX.

В рамках запуска направления уже 1 июня Алматы посетит делегация польских туроператоров и тревел-блогеров. Для гостей подготовлена насыщенная программа знакомства с городом: от ключевых достопримечательностей и современной туристической инфраструктуры до гастрономических локаций и отдыха в горах Заилийского Алатау.

Также представители польской туристической индустрии встретятся с алматинскими туроператорами и бизнес-сообществом для обсуждения совместных проектов и перспектив дальнейшего сотрудничества.

Как отметили в акимате города, развитие международного авиасообщения остается одним из приоритетов Алматы. Расширение маршрутной сети способствует росту туристического потока, укреплению международных связей и формированию имиджа города как одного из самых привлекательных направлений Центральной Азии для путешествий и бизнеса.

