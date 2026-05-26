AZAL запускает рейсы Шымкент – Баку с 16 июня

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) открывает новые регулярные рейсы между Шымкентом и Баку. Полеты начнутся с 16 июня 2026 года и будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и субботам, передает корреспондент агентства Kazinform.

В рамках подготовки к запуску маршрута дочерняя структура «КазМунайГаза» - КМГ-Аэро - заключила с AZAL договор на заправку воздушных судов в международном аэропорту Шымкента по системе «в крыло».

Как сообщили в компании, топливное обслуживание будет осуществляться в соответствии с международными стандартами безопасности, качества и операционной надежности.

В «КМГ-Аэро» отметили, что расширение сотрудничества с зарубежными перевозчиками укрепляет позиции компании как одного из крупнейших операторов авиатоплива в Казахстане.

Запуск нового направления рассматривается как часть развития транспортно-логистического потенциала страны, повышения привлекательности региональных аэропортов и расширения присутствия иностранных авиакомпаний на рынке Казахстана.

Ранее министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев предложил отменить НДС на регулярные внутренние авиарейсы.