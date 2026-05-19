    Регулярные внутренние авиарейсы хотят освободить от НДС в Казахстане

    Министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев предложил отменить НДС на регулярные внутренние авиарейсы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Он отметил, что внутренние авиарейсы имеют важное значение для обеспечения связанности регионов Казахстана. В 2026 году на поддержку 24 социально-значимых маршрутов предусмотрено 6,4 млрд тенге.

    Также ожидается, что поддержка развития туристических направлений даст дополнительный импульс развитию региональных маршрутов.

    Вместе с тем, по словам министра, для дальнейшего развития внутренних перевозок предлагается внесение изменений в законодательство. В частности:

    • предоставить местным исполнительным органам право субсидировать межобластные рейсы за счет собственных средств;
    • освободить регулярные рейсы от налога на добавленную стоимость.

    Ранее депутат призвал запустить короткие авиарейсы между городами и селами в Казахстане.

    Данира Искакова
    Автор