Культура как новая сила Казахстана: что зарубежные эксперты говорят о политике Токаева

Почему культура является новой основой национальной идентичности казахстанцев, и как поддержка данной сферы закреплена в конституционной обязанности государства? Об этом рассказал Ким Сан Чхоль, профессор Института исследований Центральной Азии Университета иностранных языков Хангук (HUFS), передает агентство Kazinform.

В последние годы Казахстан все активнее выстраивает собственный узнаваемый стиль развития, сочетая модернизацию, цифровые технологии, дипломатическую многовекторность и внимание к историческим корням. Страна продвигает проекты в сфере искусственного интеллекта, запускает международные гуманитарные инициативы, усиливает культурную дипломатию и громче заявляет о наследии Великой степи и тюркской цивилизации.

В центре этой политики все чаще оказывается именно культура, как инструмент формирования национальной идентичности, человеческого капитала и международного образа страны.

Казахстан проводит международные форумы по Золотой Орде, продвигает инициативу создания Центра степной цивилизации, организует Всемирные игры кочевников, AI Film Festival и международную олимпиаду по искусственному интеллекту под эгидой ЮНЕСКО. Параллельно в стране модернизируются театры, строятся новые культурные объекты, запускаются цифровые библиотечные платформы и программы поддержки чтения. Именно этой теме уделил особое внимание Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая 21 мая текущего года на церемонии награждения работников культуры и искусства.

Глава государства подчеркнул, что культура является основой национальной идентичности и духовности народа, а поддержка сферы культуры теперь закреплена как конституционная обязанность государства. Президент заявил, что Казахстан должен не только сохранять свое историческое наследие, но и превращать его в часть современной стратегии развития страны.

Как подобный курс воспринимается за рубежом? Об этом мы поговорили с Ким Сан Чхолем, доктором гуманитарных наук (Ph.D.), профессором-исследователем Института исследований Центральной Азии Университета иностранных языков Хангук (HUFS).

— Сегодня, поздравляя работников культуры, Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что культура — это основа национальной идентичности и духовности народа, а государство продолжит масштабную поддержку сферы искусства, литературы, театров и исторического наследия. Как Вы оцениваете нынешнюю культурную политику Казахстана и ее значение для формирования современного образа страны?

Нынешние достижения Казахстана в национальном развитии неизбежно должны сопровождаться соответствующим развитием и расширением социально-культурной сферы. Более того, процесс распространения культурного влияния государства на международное сообщество является доказательством того, что страна развивается не только в отдельных направлениях, но и достигает сбалансированного прогресса во всех сферах.

Поэтому культурная политика и культурный обмен, основанные на открытости и восприимчивости, соответствующие уровню развития государства, важны не только для гармоничного развития внутренних отраслей, но и имеют большое значение с точки зрения расширения и углубления культурных и общественных связей с соседними государствами и зарубежными странами.

Сегодня Казахстан демонстрирует именно такой подход. Это особенно заметно на фоне того, как страна в лице президента Токаева сочетает модернизацию, цифровизацию и сохранение культурного наследия.

— Накануне на симпозиуме по истории Золотой Орды Президент заявил о том, что Казахстан должен стать одним из центров объективного изучения истории степной цивилизации. Насколько важно, что страна делает наследие Золотой Орды и тюркского мира частью современной государственной стратегии?

Предки Казахстана в доиндустриальный и средневековый периоды играли роль своеобразного «интернета» той эпохи, соединяя различные оседлые сообщества Евразии. Исторический вклад казахского народа в развитие мировой цивилизации долгое время недостаточно подробно отражался в мировой исторической традиции, которая с XX века формировалась преимущественно вокруг западной оседлой модели развития.

Поэтому проведение дополнительных исследований истории казахского народа и роли предков казахской этнической общности, инициированных Токаевым, является крайне важным процессом для более объективного понимания истории мировой цивилизации.

Особенно важно, что Казахстан сегодня стремится включить эти достижения в современный исторический нарратив страны. Это имеет огромное значение не только с точки зрения науки, но и для формирования чувства гордости у современных казахстанцев за собственные исторические корни.

Расширение исторических истоков современного Казахстана от периода Казахского ханства к эпохе Золотой Орды также чрезвычайно важно. Это позволяет глубже понять формирование казахского народа и делает данную тему важной частью современной культурной стратегии Казахстана.

— Президент Токаев предложил создать Центр по продвижению степной цивилизации, а также в выступлении он говорил о международных гуманитарных инициативах совместно с ЮНЕСКО. Может ли Казахстан стать одним из ключевых мировых интеллектуальных центров изучения Великой степи и тюркского мира?

В историческом нарративе Центральной Азии с XX века Казахстан рассматривался как центральный регион наследования тюркских кочевых традиций.

Попытки дополнить и расширить исторические нарративы, сформированные ещё в советский период, сегодня являются важной исторической задачей для современного Казахстана.

Именно Казахстан, находящийся в центре евразийского степного пространства, способен стать ключевой площадкой для расширения исследований по истории тюркских и монгольских цивилизаций Евразии.

Инициативы Президента Токаева, связанные с международными форумами, сотрудничеством с ЮНЕСКО и продвижением темы Золотой Орды, создают для этого серьезную интеллектуальную основу.

— Сегодня Президент отдельно заявил, что формирование «читающей нации» является вопросом будущего Казахстана, а также сообщил о запуске Национальной цифровой библиотечной платформы и новых мер поддержки чтения. Насколько это важно в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта?

Все явления прошлого передаются будущим поколениям через исторические записи и письменные тексты. Поэтому повышение интеллектуального уровня общества через развитие культуры чтения играет важнейшую роль как для национального развития, так и для понимания обществом собственной истории.

Чтение, понимание текстов и создание на этой основе нового прикладного знания являются фундаментом развития государства.

Более того, современная цифровизация и развитие искусственного интеллекта требуют колоссальных объемов текстовой информации для обучения ИИ. Практически все эти данные существуют в виде литературы и текстов.

Поэтому способность человека читать, анализировать и понимать тексты становится еще более важной в эпоху искусственного интеллекта. Технологии должны быть инструментом для более высокого уровня человеческой интеллектуальной деятельности, а не заменой мышления.

— Казахстан сегодня пытается соединить традиции и инновации: Всемирные игры кочевников, AI Film Festival, международная олимпиада по искусственному интеллекту под эгидой ЮНЕСКО, развитие цифровых коридоров и дата-центров. Насколько уникальным Вам кажется этот подход, где современная технологическая повестка развивается одновременно с продвижением культурного наследия?

Современное общество неизбежно движется к соединению традиции и инновации. Если раньше обмен культурным наследием происходил преимущественно через узкий круг экспертов и текстовые материалы, то сегодня цифровые технологии позволяют миллионам людей знакомиться с культурой в более понятной и визуальной форме.

В этом отношении Президент Токаев демонстрирует очень современный подход. Страна не противопоставляет традицию и технологии, а пытается соединить их в единую модель развития.

— Президент сегодня также подчеркнул важность формирования новой общественной культуры, основанной на уважении, законопослушании, ответственности и созидательном патриотизме. Как изменилась роль культуры в укреплении межэтнического согласия и общественного единства в Казахстане?

Распространение культурного наследия через цифровые технологии создаёт возможности для представителей различных этнических групп лучше понимать друг друга как граждан Казахстана. Это способствует развитию более толерантного, гармоничного и мирного многоэтнического общества.

Именно поэтому культурная политика имеет не только гуманитарное, но и стратегическое значение для внутренней стабильности государства.

— Сегодня Президент сообщил, что государство продолжит увеличивать поддержку культуры, строить новые объекты, модернизировать театры и поддерживать деятелей искусства. В частности, по инициативе Касым-Жомарта Токаева в стране будет учреждена премия «Асыл мұра». Как такие инвестиции в сферу влияют на международный имидж Казахстана?

По мере социального и экономического развития потребности общества переходят от удовлетворения базовых нужд к духовным и культурным запросам. Поэтому развитие культурной сферы становится одним из важнейших инструментов повышения качества жизни общества.

Кроме того, по мере роста международного статуса государства граждане также должны соответствовать этому уровню с точки зрения культуры и общественного сознания.

В этом смысле инвестиции в культуру являются неотъемлемой частью национального развития и важнейшим элементом формирования международного авторитета государства.

— Можно ли сказать, что сегодня культура становится одной из основ нового узнаваемого стиля Казахстана на мировой арене?

Безусловно. Сегодня культура становится новой движущей силой развития, особенно в условиях цифровизации и распространения искусственного интеллекта.

Это позволяет создавать более прикладные модели развития и вовлекать большее количество людей в процесс национального развития. Казахстан во главе с Токаевым постепенно формирует образ более открытого, глобального, мультикультурного и мирного общества. И именно культура становится одним из главных инструментов формирования этого международного образа.