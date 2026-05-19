Глава государства назвал эпоху Золотой Орды важнейшей частью истории Казахстана

Эпоха Золотой Орды для Казахстана — это важнейшая часть отечественной истории, период цивилизационной эволюции, заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на международном симпозиуме «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность», передает корреспондент агентства Kazinform.

— Выше мною уже сказано, что в исторической памяти большинства народов ярче всего сохранились завоевательные походы правителей и талантливых полководцев, нежели монотонный труд реформаторов и выдающихся мыслителей. Действительно, овеянные легендами военные победы вызывают повышенную эмоциональную реакцию людей в сравнении с их откликами на институциональные новации и прогрессивные идеи, судьбоносное значение которых проявляется и оценивается должным образом спустя длительное время, — сказал Президент.

Наглядный тому пример — искаженное восприятие истории Великой степи, которая, как правило, до сих пор воспринимается как бесконечная череда битв и сражений.

— Такой одномерный подход заметно упрощает и искажает историческую реальность, втискивая сложное, многослойное бытие Великой степи, особенно Золотой Орды, в «прокрустово ложе» банальной военной хроники. Полагаю, что высокий междисциплинарный уровень развития современной науки все же позволит усовершенствовать процесс объективного изучения истории Золотой Орды, — отметил Глава государства.





По словам, Президента, феномен Золотой Орды невозможно осмыслить и понять в отрыве от богатейшего интеллектуального ландшафта, который формировался в сердце Евразии на протяжении более тысячи лет. И здесь огромное значение имеет богатейшее наследие выдающихся мыслителей, творивших научные, философские, литературные шедевры задолго до основания Золотой Орды. Прежде всего, это Абу Насыр аль-Фараби – один из незыблемых столпов мировой философии, вошедший в историю как «Второй учитель мира» после Аристотеля.

Также особое место в интеллектуальном наследии Великой степи занимает личность великого Ходжи Ахмеда Яссауи. Он положил начало формированию «тюркского ислама», органично сочетающего универсальные мусульманские ценности и местные духовные традиции.

