    Президент Казахстана учредил национальную премию «Асыл мұра»

    В Казахстане для деятелей искусства, развивающих и популяризирующих традиционное искусство, будет учреждена национальная премия «Асыл мұра», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Акорда

    Об этом в Акорде на церемонии награждения работников культуры и искусства заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

    — Необходимо уделять особое внимание развитию традиционного искусства, особенно таких жанров, как жыр, терме и күй. Важно поддерживать деятелей искусства, которые сохраняют и популяризируют эти уникальные ценности нашей национальной культуры. В этой связи я принял решение учредить национальную премию «Асыл мұра», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    По мнению Главы государства, эта награда будет способствовать поддержке представителей традиционного искусства, популяризации их творчества и повышению престижа национального искусства.

    — Этой высокой награды будут удостаиваться достойные деятели искусства и культуры по предложению соответствующего министерства и на основании Указа Президента. В целом сфера культуры и искусства всегда будет находиться в центре внимания государства как неотъемлемая часть жизни страны, — отметил Президент.

    Ранее в ходе выступления Касым-Жомарт Токаев поблагодарил работников сферы культуры и искусства. 

    Карина Кущанова
