Президент Казахстана учредил национальную премию «Асыл мұра»

В Казахстане для деятелей искусства, развивающих и популяризирующих традиционное искусство, будет учреждена национальная премия «Асыл мұра», передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом в Акорде на церемонии награждения работников культуры и искусства заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

— Необходимо уделять особое внимание развитию традиционного искусства, особенно таких жанров, как жыр, терме и күй. Важно поддерживать деятелей искусства, которые сохраняют и популяризируют эти уникальные ценности нашей национальной культуры. В этой связи я принял решение учредить национальную премию «Асыл мұра», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Главы государства, эта награда будет способствовать поддержке представителей традиционного искусства, популяризации их творчества и повышению престижа национального искусства.

— Этой высокой награды будут удостаиваться достойные деятели искусства и культуры по предложению соответствующего министерства и на основании Указа Президента. В целом сфера культуры и искусства всегда будет находиться в центре внимания государства как неотъемлемая часть жизни страны, — отметил Президент.





Ранее в ходе выступления Касым-Жомарт Токаев поблагодарил работников сферы культуры и искусства.